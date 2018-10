Familienwochen auf Sylt : Einblick in das Leben einer Seefahrerfamilie

Am Dienstag lädt die Sölring Foriining zu einem Familienausflug in die Vergangenheit.

von shz.de

15. Oktober 2018, 15:27 Uhr

Die Veranstaltungen der Familienwochen Sylt sorgen täglich noch bis zum 26. Oktober wahlweise für Sport und Spaß, fördern die Kreativität oder wecken die Entdeckerlust. Am heutigen Dienstag lädt die Sölring Foriining zu einem Familienausflug in die Vergangenheit, genauer gesagt ins Altfriesische Haus in Keitum. Hier lebte einst Kapitän Bleick Peters mit seiner Familie. Was bedeutete es damals, in einer Seefahrerfamilie und in einem Kapitänshaus aufzuwachsen? Hatte jedes Kind sein eigenes Zimmer, sein eigenes Bett? Und womit konnten sie Licht machen, wenn es doch noch keine Schalter gab? Wie wurde es in den Zimmern warm, so ganz ohne Heizung? Was machte die Familie, wenn der Vater monatelang, manchmal jahrelang, auf Walfang war? Gab es genug zu essen? Und woher kommen die Redewendungen „den Löffel abgeben“ oder „einen Zahn zulegen“? Antworten auf all diese Fragen gibt es zwischen Bilegger und Alkoven im Altfriesischen Haus, das heute von der Sölring Foriining als Museum betrieben wird und spannende Geschichten zeigt und erzählt.

Die Führung durch das Altfriesische Haus startet um 11 Uhr und kostet 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Im Rahmen der Familienwochen gibt es ein Museumsspezial: Eltern, Großeltern und Kinder zahlen für alle vier Sölring-Museen (Heimatmuseum, Altfriesisches Haus, Denghoog, Vogelkoje) 12,50 Euro.





Anmeldung unter Tel. 04651-32805 oder info@soelring-foriining.de.