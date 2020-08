Einäugiger Pirat entert Sylt

Von der einen Insel auf die Nächste – Sylterin Susanne Thesing holt krankes Meerschweinchen von der Nachbarinsel

24. August 2020, 17:31 Uhr

Sylt/Föhr | Die Geschichte beginnt mit einem Facebook-Post am 3. August auf der Seite „Tierisches Föhr“. Administratorin Claudia Werner, die auf Föhr im Tierschutz tätig ist und die Hundepension „Tierisch Menschlich“ betreibt, stellt dort ein Meerschweinchen vor. Das Tier kommt aus schlechter Haltung, wohnt nun zusammen mit einem Kaninchen bei der

Tierärztin Wibke Volland. Der „einäugige Pirat“, so taufte die Tierärztin den kleinen Nager, ist drei Jahre alt,

gerade kastriert – und einäugig. Denn durch eine nicht versorgte Augenverletzung musste das rechte Auge des Meerschweinchens entfernt werden.

Als die Sylterin Susanne Thesing das kleine Fellknäuel sieht, ist ihr klar, dass sie schnell handeln muss: „Als langjährige Meerschweinchen-Liebhaberin sammle ich mittlerweile auch über Sylt hinaus immer diese armen Seelchen ein, die keiner mehr will oder gesundheitliche Probleme haben.“ Dabei reicht ihre Zusammenarbeit von Köln über Zella Mehlis bis nach Paderborn – und eben auch Föhr.

Susanne Thesing nimmt Kontakt zu Claudia Werner und der Föhrer Tierärztin auf. Nachdem sie eine „super Bewertung als ‚Vorkontrolle meiner Haltung‘ von der Sylter Tierärztin Rose Frauz vorweisen konnte, ist es soweit: Am 17. August sitzt die Sylterin auf der Fähre gen Föhr.

„Ursprünglich wollte ich nur mal gucken kommen“, berichtet sie. „Aber der kleine Schweinejunge rührte so an mein Herz, dass ich ihn dann doch direkt mitgenommen habe.“ Auf Sylt, wo er als Tillmann jetzt seine Kastrationsfrist zu Ende absitzt, kann er schon bald vergesellschaftet werden. „Er freute sich sehr, als er die anderen Quieker hörte und ist am gleichen Tag dreimal ausgebüxt zu den Mädels – etwas gedulden muss er sich aber noch .“

Susanne Thesing hofft, so sagt sie, dass ihr Tillmann nun hier zur Ruhe kommen kann. „Ich werde alles dafür tun, damit er ein schönes Leben führen kann“, so die Sylterin, die selbst Mitglied im Sylter Tierschutzverein ist. Das Meerschweinchen brauche viel Platz, Gesellschaft und gutes Futter – „Er hat sich sofort auf Basilikum, Dill und Kürbis gestürzt.“ Andächtig habe er vor dem kleinen Heuballen gesessen, sei durch seine Häuschen geflitzt und anschließend in

der Kuschelrolle verschwunden.

„Kleintiere werden leider immer noch so oft unterschätzt, was Haltung und Versorgung betrifft“, klagt sie. „Es gibt viele zu kleine Käfige, aber niemals zu viel Platz.“ Auch ungesundes getreidehaltiges Futter, kein Heu und nichts zum Nagen führen sehr oft schnell zu gesundheitlichen Problemen bei den Nagetieren.

„Gerne stehe ich anderen Meerschweinchen-Haltern hier auf der Insel für Fragen zur Verfügung, denn nach über 20 Jahren Meerschweinchen-Haltung habe ich doch die eine oder andere Erfahrung gemacht“, bietet Susanne Thesing an und fügt hinzu: „Das ersetzt natürlich niemals einen Tierarztbesuch.“