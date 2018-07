Ein Wochenende mit Partys, Promis und viel Action

von Anja Werner

29. Juli 2018, 16:33 Uhr

Ein prall gefülltes Wochenende liegt hinter der Insel, nur kurz unterbrochen durch einen Regenschauer am Sonnabend. In Hörnum lockte die NDR-Sommertour, in Wenningstedt das Dorfteichfest, in Keitum das Sommerkonzert der Stiftung Musikleben und in Kampen die Lamborghini-Eröffnung und das traditionelle Krebsessen der Familie Baumann. Vor List lag wieder das Kreuzfahrtschiff MS Europa vor Anker, auf dem unter anderem Günther Jauch, Sabine Christiansen, Jan Hofer, Tom Buhrow und Horst Janson feierten. Unser Foto zeigt Kapitän Mark Behrendt mit den TV-Größen Gerit Kling, Nova Meierhenrich, Susanne Böhm und Gesine Cukrowski (v. l.). Für Musik sorgte Boney M.