Serie „Sylter Köpfe“ : Ein waschechter Insulaner

Ein Porträt des ebenso umtriebigen wie erfolgreichen Sylter Unternehmers Öger Akgün.

von Ralf Henningsen

30. Mai 2019, 18:43 Uhr

Westerland | Bekannt wie ein bunter Hund, ständig unterwegs auf den Straßen der Insel: Öger Akgün (44) ist ein echter Tausendsassa. Familienvater, Unternehmer, Lions-Club-Präsident und waschechter Sylter – auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt. Zeit für ein Gespräch mit dem umtriebigen Sylter Kopf über seine prosperierende Firmengruppe und über Glück im Leben.

Die Insel ist seit 42 Jahren Öger Akgüns Heimat. Vater Selahattin Akgün kam 1968 als Gastarbeiter nach Deutschland – sieben Jahre, nachdem Kanzler Adenauer und Staatspräsident Cemal Gürsel das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei vereinbart hatten. Selahattin Akgün fing als Tischler beim Bauunternehmen Höft in Flensburg an und wechselte ein halbes Jahr später zur Sylter Höft-Niederlassung, wo er bis zur Rente gearbeitet hat.

Öger Akgün wurde 1974 in Tomarza geboren, nahe der Großstadt Kayseri in der Zentraltürkei. 1977 siedelte dann auch seine Mutter Esehatun Akgün mit ihren drei Jungen und zwei Mädchen nach Deutschland um.

Öger Akgün war damals drei Jahre alt, kam in den Kindergarten, besuchte die St. Nicolai-Schule und ging auf das Westerländer Gymnasium. Nach der Schule erlernte er im Tinnumer Betrieb der Husumer Firma Gutbier das Handwerk, das bis heute die Grundlage ist für seine unternehmerischen Aktivitäten – das Handwerk des Fahrzeuglackierers. Dabei ist Qualität und Sorgfalt alles: Vor und nach dem Lackieren muss das Fahrzeug gründlich gewaschen werden, damit beim Beschriften nicht die Lackoberfläche beschädigt wird.

Noch als Lehrling entwickelte Öger Akgün daraus die Geschäftsidee für die Auto Pflege Sylt, kurz APS. Mit 21 Jahren machte er sich selbstständig.

„Lieber ein kleiner Herr als ein großer Knecht“, setzte sich Öger Akgün zum Ziel. Der junge Mann wollte sich weiterentwickeln und etwas eigenes auf die Beine stellen. Ein Weg, der nicht immer gradlinig, aber letztlich von Erfolg gekrönt war.

Keimzelle seiner Firmengruppe war die ehemalige Waschanlage der Deutschen Post auf ihrem Betriebshof in der Kjeirstraße. Als das Staatsunternehmen privatisiert wurde, übernahm Akgün fortan die Reinigung der gelben Flotte. Als Akgün auch andere Kunden gewinnen wollte, die Post aber ihren Betriebshof nicht für fremde Fahrer öffnen wollte, machte Öger Akgün aus der Not eine Tugend: Die Autos werden beim Kunden abgeholt und nach der Reinigung wieder zurückgebracht – ein komfortables System, das unzählige Sylter und auch Gäste zu schätzen gelernt haben.

„Mit der Waschanlage habe ich viel Glück gehabt“, blickt der Sylter Unternehmer auf seine Anfänge zurück. Aus der Autopflege mit vielfältigen Kontakten zu Unternehmen, Unternehmern und Privatleuten entwickelte Öger Akgün eine Firmengruppe:

Lavitop beliefert die Kunden mit Miettoiletten, wurde aber nach 15 Jahren von Öger Akgün an einen Mitbewerber verkauft.

Cleanobil handelt mit Solar-Carports.

Sylt-Car gehört zu den großen Sylter Autovermietungen.

Vor drei Jahren kam APS XXL-Wash hinzu, das die große Waschanlage auf dem SVG-Gelände betreibt. Seitdem werden dort nicht nur abends die SVG-Busse automatisch gewaschen, sondern tagsüber auch Lastwagen und Busse anderer Firmen.

„Wir versuchen, uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren – das sind die Fahrzeugreinigung, die Gebäudereinigung und die Lkw-Reinigung.“

Zu den Kooperationspartnern auf der Insel zählen Aral, das Autohaus Rosier und Porsche auf Sylt. In der Zusammenarbeit mit Rosier entstand eine weitere Geschäftsidee: Statt die auf dem Außengelände ausgestellten Pkw alle zwei Wochen zur Waschanlage zu fahren, entwickelte Öger Akgün ein System für die Vorortwäsche: APS Mobitec. Dahinter verbirgt sich ein mobiler Hochdruckreiniger mit einem 1000-Liter-Wassertank, mitsamt Stromgenerator eingebaut in einem Sprinter. „Damit können wir die Fahrzeuge chemiefrei draußen waschen.“ Das Waschwasser wird durch ein Granulat geleitet, so dass es mineral- und kalkfrei wird und die Fahrzeuge schlierenfrei trocknen und nicht abgeledert werden müssen. Auf den Boden kommt nur Schmutz, aber keine Chemie. Dabei eignet sich der mobile Hochdruckreiniger auch für die Fassaden- und Fensterreinigung.

Oldiefit ist eine Firma, die Kunden mit Oldtimern bei der Restaurierung ihrer Schätze unterstützt. Das Unternehmen organisiert die Zusammenarbeit aller beteiligten Handwerker, wie zum Beispiel Schweißtechniker, Sandstrahler, Lackierer, Sattler und Kfz-Mechaniker.

Bei APS Busrefresh kümmern sich zwei Mitarbeiter nur um Busse – allerdings nicht auf Sylt, sondern auf dem Festland. Busse, die eine neue Beschriftung erhalten sollen, werden von Grund auf gereinigt. Die beiden Mitarbeiter sind mit Politur, Föhn und Trittleiter in ganz Schleswig-Holstein unterwegs und bestens ausgelastet.

APS Nautic ist ein Unternehmen für die Aufbereitung von Yachten und Booten. Für die Aufbereitung von Sport- und kleineren Passagierflugzeugen wurde APS Air gegründet. Bei APS Trailer Rent können die Kunden Anhänger ausleihen. Jüngstes Unternehmen im Verbund ist APS Facility Service für die Industriereinigung. Zu den Kunden zählen unter anderem Sylter Bäckereiunternehmen.

Dabei steht Öger Akgün nicht allein hinter „APS“. Von Anfang an tatkräftig an seiner Seite ist sein Bruder Ali Akgün. Und natürlich die 72 Mitarbeiter, die teilweise schon seit Jahrzehnten für das Unternehmen arbeiten. Ein Angebot wie die Waschanlage mit Hol- und Bringservice sei ohne eine engagierte Crew gar nicht machbar: „Wir sind im Sommer wie im Winter zu 100 Prozent ausgelastet.“ Aber kein Kunde wird abgewiesen, wenn der Terminplan voll ist. „Absagen geht nicht – wenn Du einmal absagst, kommen die Kunden nicht wieder. Dann musst Du in den sauren Apfel beißen und 120 Prozent geben.“

Unternehmerisches Glück gehabt hat Öger Akgün aber auch mit Immobilien. Trotz knapper Grundstücke und steigender Preise auf Sylt stehen alle drei Firmenstandorte im Eigentum des Unternehmens. Akgün vermietet auch Geschäftsräume an Gewerbetreibende, etwa im Haus Ankerlicht, aber keine Ferienimmobilien. „Dafür habe ich keine Zeit“, meint der Unternehmer. Da kümmert er sich lieber mit Architekt Henning Lehmann um das Ein-Zimmer-Hotel im Niebüller Wasserturm und andere gemeinsame Projekte. Oder ums soziale Engagement, zum Beispiel als Präsident des Lions-Clubs, als Fördermitglied bei den Sylter Werkstätten, beim Heimatverein Sölring Foriining oder beim Henning-Krogh-Förderpreis für junge Sylter Musiker.

Ein Pensum, das ohne seine Ehefrau Ayse Akgün nicht zu bewältigen wäre. Sie kümmert sich um die beiden kleinen Töchter, drei und acht Jahre alt, arbeitet aber auch halbtags für APS. Im Backoffice ist sie für das Marketing und den Internetauftritt der Firmen zuständig.

„Mit türkischen Landsleuten habe ich wenig zu tun“, sagt Öger Akgün. „Ich fühle mich nicht nur deutsch, sondern sehr friesisch.“ Er sei sehr glücklich darüber, in Deutschland und auf Sylt zu leben. „In der Türkei ist der eine absolut reich, der andere muss betteln – kein Netz fängt die Menschen auf. Hier kannst Du alles – Geld verdienen, deine freie Meinung sagen, einfach alles.“