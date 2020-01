Ein unverfälschter Blick auf Sylt

Großer Andrang bei Vorstellung des Buches „Schwere Seen - Schwere Zeiten“ am Freitag in Westerland / Autor Jörg Gfröre hat 32 Sylter befragt

Westerland | Der Besucherandrang war so groß, sodass nach und nach noch Stühle herangetragen werden mussten. Die Rede ist von der Vorstellung des Buches „Schwere Seen - Schwere Zeiten“, das am Freitagabend im Tagungsraum des Westerländer Hotels Roth erstmals einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

In seinem insgesamt 296 Seiten umfassenden Buch hat der Autor und Filmemacher Jörg Gfrörer insgesamt 65 Erzählungen, Berichte, Briefe und Dokumente von Syltern der Geburtsjahrgänge 1913 bis 1944 zusammen getragen. Und damit ein wohl einmaliges Zeitzeugnis über das insularen Leben vergangener Jahrzehnte vorgelegt. Bewaffnet mit einer in die Jahre gekommenen Kamera und einem Tonbandgerät machte er sich in den 70er Jahren auf, um 32 verschiedene Sylter nach ihren Jugenderinnerungen und -Erlebnissen zu befragen. „Ich bin über die Insel geradelt und wurde von Familie zu Familie weitergereicht,“ so erzählte der in Kampen aufgewachsene Gfrörer. Der bei der Begrüßung seine „große Freude“ darüber bekundete, dass so zahlreiche Besucher gekommen waren.

Als die ersten ausgewählten Textbeiträge aus dem Werk zum Vortrag kamen, teils gar von Angehörigen der Protagonisten gelesen, da breitete sich mehr und mehr eine aufmerksame und gespannte Stille über die Besucherschar aus, die konzentriert und nicht ohne Anteilnahme den Ausführungen lauschte. Da war zum einen von freudvollen Kindertagen ebenso die Rede, etwa „Kinderspielen und die Freiheit am Meer, von den Stürmen und der Lust auf Abenteuer, von den Dorffesten, von der ersten Liebe“. Aber natürlich auch von der Kehrseite der Medaille: „von Not und Hunger, vom Krieg (und) vom Unrecht“ in schwerer Zeit.

Von den insgesamt 60 Stunden Tonbandmaterial brachte Gfrörer ein Manuskript zustande, das er, nach eigenem Bekunden, lediglich einige Male in Bezug auf die Länge behutsam den Bedürfnissen einer Veröffentlichung anpasst. „Sprachlich blieb alles unverändert,“ so berichtete er im Gespräch. Und gerade das macht den Reiz dieser Publikation aus. Anders als so manche gängige Bucherscheinung zeichnet sich dieses Werk durch seine stark individuell gefärbten Sichtweisen, durch spürbare emotionale Betroffenheiten, unverfälschte und an keiner Stelle geschönt Aussagen aus. Hier wird in elementarer Sprache Klartext geredet - und nicht kryptisch, quasi hinter vorgehaltener Hand, Sylter Inselleben thematisiert. Dazu mag auch und gerade zählen, dass ohne Scheu konkrete Situationen und vor allem auch Namen genannt werden. Wer wollte das den jeweiligen Berichterstattern verdenken?

Wie gesagt: Freud und Leid, Verfolgung, Hunger und schwere Pein kommen unverfälscht zur Sprache. Gerade dieser stark affektive Bereich ist es, der die Qualität des Buches ausmacht. Er will einen nicht aufhören lassen, stundenlang weiter zu lesen. Ganz gleich, ob vom Weit- und Wettspucken Jugendlicher erzählt wird, von den mit Bergleuten aus dem Ruhrgebiet vollgepfropften Urlauberzügen (die ihre Bettwäsche mitbringen mussten - und auch ihre heiß begehrten Lebensmittelmarken, die Sonderrationen versprachen). Die Zeit des Nationalsozialismus wird ebenso wenig ausgespart wie das damit einhergehende familiäre Leid. So Wilhelm Borstelmanns Beitrag „Mein Vater duldet kein Unrechr“, in dem er über dessen Schicksal berichtet.

Sein Vater nämlich erwies sich als aufrechter und konsequenter Gegner des Regimes und zahlte dafür im Konzentrationslager mit dem Leben. Die mutigen Worte des damaligen Keitumer Pastors Hans Ingwersen anlässlich der Beerdigung („Es ist in den Häusern unserer Gemeinde viel für euren Mann und Vater gebetet worden...“) hätte man gerne bei der Lesung noch vernommen. Waren sie in der damaligen Zeit und in besagter Situation geradezu ein Leuchtturm für christliches Zeugnis, Courage und Solidarität der Sylter schlechthin.

Dem Westerländer Fremdenverkehrsvereins (FVV) und insbesondere Hayo Feikes ist für diese Publikation nachdrücklich zu danken. Der FVV ist Herausgeber des Buches, dessen Manuskript kein Verlag akzeptieren wollte. Vielleicht kehrt da bei manchem Verlags-Verantwortlichen späte Reue ein, gibt das Buch doch Anlass, sich zum Renner auf der Insel und darüber hinaus zu entwickeln.

Starker Beifall aller Besucher, unter ihnen Eberhard Eberle und Kay Abeling als Vertreter der Gemeinde, bekundete am Ende der Veranstaltung, welch großer Treffer und Erfolg versprechenden Wurf dem FVV hier gelungen ist. Das Buch, das ein insulares Bild zeichnet, das in dieser Konkretheit bislang nicht verfügbar war, gehörte darum in viele Sylter Hände und Haushalte. Und in ebenso viele Hände treuer und auch neuer Besucher der Insel.

Das Buch ist in allen Sylter Buchhandlungen sowie beim FVV in der Alten Post, Westerland, Staphanstraße zum Preis von 26,95 Euro erhältlich. Eine Paperback-Ausgabe zum Preis von 17,95 Euro ist angekündigt.