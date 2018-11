Sylter Kultur : Ein Trump-Gegner auf Lesereise

Frido Mann las beim Auftakt zum fünften „Langen Literaturwochenende“ der Sylter Privathotels im Hotel Rungholt

von Ralf Henningsen

14. November 2018, 18:33 Uhr

Wenn ein alter Mann von seinen Kindheitserinnerungen bei den Großeltern erzählt, ist das nicht unbedingt eine Buchveröffentlichung wert. Ganz anders sieht es aus, wenn der Erzähler Frido Mann heißt und es sich bei dem Großvater um Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil handelt. Zum Auftakt des „5. Langen Literaturwochenendes“ beleuchtete Frido Mann die transatlantischen Beziehungen aus ungewohnter Perspektive.

Dass der Lübecker Literaturnobelpreisträger Thomas Mann (1875-1955) während der NS-Zeit 1933 erst in die Schweiz und 1938 in die USA emigrierte, lernt hierzulande jeder Gymnasiast. Dass er aber 1951 in der neuen Welt vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe Rechenschaft ablegen musste und 1952 von der US-Politik enttäuscht in die Schweiz zurückzog, ist weniger bekannt. Frido Mann las vor 120 Zuhörern im Kampener Hotel Rungholt Passagen aus seinem neuen Buch „Das weiße Haus des Exils“ und lieferte tiefe Einblicke in eine Schriftstellerfamilie auf der Suche nach einer Heimat. Der 78-Jährige ist Sohn von Michael Mann, dem jüngsten Sohn von Thomas und Katia Mann, und gilt als dessen Lieblingsenkel. In seinem düsteren Alterswerk „Doktor Faustus“ hat Thomas Mann dem Zögling ein literarisches Denkmal gesetzt.

Das weiße Haus ist das Exil der Manns in Pacific Palisades im Westen von Los Angeles, das 2018 als deutsches Kulturzentrum eingeweiht wurde. Es sei das Lieblingshaus seines Großvaters gewesen, erinnert sich Frido Mann. Umso fataler sei es für den Alten gewesen, dass sich die politischen Verhältnisse in den USA nach dem Krieg umdrehten, er vom FBI beschattet wurde und sich sogar die Angst vor einem Faschismus in den USA breit machte. Frido Mann spricht von einem primitiven politischen Niveau, sowohl 1951 zur Amtszeit von Harry S. Truman als auch heute im Weißen Haus des Donald Trump. Sein Verhältnis zum derzeitigen US-Präsidenten sei „entsetzlich“, verriet Frido Mann auf die Frage seiner Gesprächspartnerin Sonja Valentin. „Leider kann ich ihn nicht stürzen.“

Umso größere Hoffnungen setzte Frido Mann auf den künftigen literarisch-wissenschaftlichen Austausch zwischen deutschen und amerikanischen Stipendiaten im Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Zum Vorteil beider Seiten und für mehr Verständigung in einer Zeit der globalen Krise.