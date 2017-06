Exklusive Versteigerung : „Ein tolles Ergebnis“

vergrößern 1 von 1 Foto: sti 1 von 1

Vor gut einer Woche hatten wir dazu aufgerufen, ein Original Schalke 04-Trikot mit den Unterschriften der aktuellen Bundesligamannschaft des Vereins für einen guten Zweck, nämlich für den bei der Gemeinde Sylt und vom Bürgermeister verwalteten Fond „Familien in Not“, zu ersteigern. Das Trikot hatte die Schalke-Traditionsmannschaft anlässlich ihres Sylt-Besuchs vor wenigen Wochen an den Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel überreicht, damit er es für einen wohltätigen Zweck versteigert. Der war nicht nur über diese Geste erfreut, sondern auch überzeugt, dass dieses Trikot für den Fond der Aktion „Familien in Not“ unter den Hammer kommen sollte. Dieser Fond hilft schnell und unbürokratisch, wenn Sylter Familien oder Alleinerziehende kurzfristig finanzielle Hilfe brauchen, um beispielsweise ihren Kindern dringend benötigte Anschaffungen oder Geld für die Teilnahme an Schulaktivitäten zu ermöglichen.

„Diese Form von Unterstützung finde ich einfach prima“, begründete Heinrich Rosier sein Gebot für das Trikot. „Ich bin eigentlich kein großer Fußballfan, aber für Sylt und ein solches soziales Engagement, wie es die Gemeinde mit Familien in Not zeigt, möchte ich gern etwas beitragen“. Der Mendener Unternehmer ist nicht nur mit seinem Autohaus auf Sylt der Insel tief verbunden, sondern hier auch privat sehr viel mit seiner Familie, wo er verwandtschaftliche und viele freundschaftliche Kontakte pflegt. „Die Insel liegt mir und meiner Familie sehr am Herzen. Wir verfolgen die Sylter Geschehnisse stets mit großem Interesse und sind deshalb begeistert, dass es neben all den prachtvollen Ereignissen, die Sylt bietet, auch das oft stille, aber wichtige soziale Engagement gibt.“

Ersteigert hat Heinrich Rosier das Trikot für 1500 Euro, das Mindestgebot lag bei 500 Euro. „Am Anfang lief die Auktion ja leider sehr schleppend an", muss Sylts Bürgermeister feststellen, „aber mit dem Gebot von Herrn Rosier sind meine Erwartungen dann mehr als erfüllt worden. Dafür kann ich nur – auch im Namen von Familien in Not – ganz herzlich Dankeschön sagen“. Der ebenfalls signierte Schalke04-Wimpel, der für den TSV Sylt versteigert werden sollte, fand leider bei einem Mindestgebot von 150 Euro keine Bieter. Deshalb hat sich das sh:z medienhaus sylt (in dem auch die Sylter Rundschau erscheint) entschlossen, den Wimpel für 300 Euro zu ersteigern.



von Michael Stitz

erstellt am 27.Jun.2017 | 05:20 Uhr