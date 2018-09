Gesundheit auf Sylt : Ein Tag im Zeichen der Lunge

Große Informationsveranstaltung am Sonnabend in der Nordseeklinik / Viele Vorträge und Übungsmöglichkeiten

von Bettina Dethloff

27. September 2018, 16:18 Uhr

Der Mensch kommt einen Monat ohne Essen und eine Woche ohne Trinken aus, doch nur wenige Minuten ohne Atmung. Über die Atmung versorgt die Lunge unsere Zellen im Körper mit Sauerstoff. Ist das Atemorgan gesund und die Zellen somit optimal versorgt, dann ist der dazugehörige Mensch voller Energie und Leistungsfähigkeit. In Deutschland gibt es jedoch Millionen Menschen, welche unter einer Atemwegserkrankung leiden. So wurde vor zwei Jahrzehnten der Deutsche Lungentag ins Leben gerufen. Wie in den Vorjahren nimmt auch die Asklepios Nordseeklinik in Westerland an diesem Informations- und Aktionstag teil – diesmal am Sonnabend, dem 29. September, von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Zu folgenden Themen finden dann im Raum „Wenningstedt“ Vorträge statt: „Lunge und Luft“ (11.15 Uhr), „Kortison- das Teufelszeug?“ (12.15 Uhr), „Letzte Option Transplantation“ von Gunda Hesse, inklusive ihrer eigenen Geschichte. Um das Thema „Warum schlafe ich schlecht?“ geht es um 14.45 Uhr, auch Schlafmasken werden hier präsentiert. Zu den schlimmsten Feinden der Lunge gehört bekanntlich das Rauchen. Ernährungsberater Marcus Weeber erklärt, wie man sich von dieser Sucht ohne die gefürchtete Gewichtszunahme befreien kann („Rauchfrei zur Traumfigur“, 15.30 Uhr).

Daneben gibt es Wissenswertes zur Allergologie und zur Krankenhaushygiene und ein Sylter Sanitätshaus gibt wertvolle Tipps zu Beatmungsgeräten sowie Heil- und Hilfsmitteln. Die Physioabteilung bietet atemtherapeutische Übungen an und wer sich ein Leben mit erschwerter Atmung nicht so richtig vorstellen kann, dem steht ein Stepper für ein kurzes Training zur Verfügung. Einzige „Bedingung“: Man muss währenddessen eine Klemme auf der Nase tragen und durch einen Strohhalm atmen.