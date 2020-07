Traditioneller Auftakt zur Sylter Partysaison : Ein Sylter Sommer ohne Krebsessen

Familie Baumann musste ihre Sylter Traditionsveranstaltung zum ersten Mal seit 1976 absagen.

von Ralf Henningsen

11. Juli 2020, 12:00 Uhr

Sylt | Sommer auf Sylt – dazu gehört traditionell Ende Juli das Krebsessen bei Baumanns. Schon seit 1976 lädt die Hamburger Familie ihre Freunde alljährlich zum Schmaus ein, erst ins Friesenhaus am Morsumer Watt, die letzten Jahre ins Kaamp Hüs nach Kampen. Doch in diesem Jahr fällt die Promi-Party zum ersten Mal aus. „Wenn überhaupt, hätten wir es nur in einem Rahmen veranstalten können, der der Tradition nicht gerecht wird“, sagte Maximilian Baumann (40). „Daher haben wir uns entschieden, das Krebsessen in diesem Jahr ausfallen zu lassen.“

190 Gäste im Kaamp Hüs, fürstlich bewirtet erstmals vom Team des Hotels Stadt Hamburg aus Westerland, ein Auftritt des Sylter Shantychores und Musik von DJ Jörg Volquardsen – das Programm für das Krebsessen Ende Juli stand schon fest, die Einladungen wurden im März verschickt. „Im April zeichnete sich schon ab, dass es nichts werden kann“, erinnert sich Maximilian Baumann, „aber wir wollten die Hoffnung nicht aufgeben. Gerade in einer Zeit, wo vieles anderes nicht mehr stattfindet, hätten wir uns natürlich gefreut, Freunde und Bekannte zu sehen.“ Doch schließlich stand fest, dass eine Veranstaltung in so einem großen Rahmen in der Corona-Zeit nicht zu verantworten wäre – das Krebsessen musste zum ersten Mal seit 1976 abgesagt werden.

Damals war es eine spontane Idee, entstanden an einem Vormittag am Strand. „Dann hat man sich mit zehn Personen abends bei uns zuhause in Morsum getroffen und mein Vater hat selber die Krebse zubereitet.“ Maximilian Baumann war noch nicht dabei – der Sohn von Manfred und Katharina Baumann erblickte erst 1979 das Licht der Welt. Sein Vater, heute 79 Jahre alt, hat 1966 an der Hamburger Alster die Werbeagentur Economia gegründet, mit großen Kunden wie Hugo Boss, Seidensticker, Budnikowsky und Werdin. Und im Sommer traf sich die Branche natürlich auf Sylt.

Irgendwann wurde die Gesellschaft zu groß, Baumanns baten Sylter Gastronomen um Unterstützung. Das Landhaus Nösse mit seinem Küchenchef Jörg Müller hat lange das Catering übernommen, dann das Gogärtchen in Kampen. „Wir hatten auch Anfragen von Veranstaltern aus dem Süden Deutschlands, die das gerne mitgemacht hätten, aber wir fühlten uns Sylt verpflichtet“, erzählt Maximilian Baumann.

Der Junior hat in England Marketing studiert und war kurz auf der Agenturseite tätig, wechselte dann aber auf die Kundenseite und war einige Jahre in der Europazentrale des PC-Herstellers Dell in Bratislava tätig. Darauf folgte der Quereinstieg ins Immobiliengeschäft – Baumann entwickelt mit seiner Firma Bauprojekte, vor allem im Wohnbereich.

Das Hauptgericht beim Krebsessen der Baumanns sind stets Flusskrebse. „Ich wusste vorher gar nicht, was es da für große Unterschiede gibt“, bekennt Maximilian Baumann. „Wir haben uns immer auf osteuropäische oder türkische Flusskrebse fokussiert.“ Bei der Auswahl wird heute aber auch auf die Fangquoten geachtet, die Bestände an Flusskrebsen variieren stark. „Und da arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, die sich anständig verhalten.“ Der Flusskrebs, der den Gästen serviert wird, ist immer gekocht, aber der Sud variiert nach den Vorstellungen des Küchenchefs.

Bei der Vorbereitung und der Organisation des Krebsessens greifen Maximilian Baumann und seine Ehefrau Kathrin den Eltern von Jahr zu Jahr mehr unter die Arme, auch wenn die trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch sehr aktiv sind. Die Tischordnung für 190 Personen ist immer eine große Herausforderung – das erfordert langjährige Erfahrung. „Aber das ganze Drumherum, die Kleinigkeiten, die Dekoration und die Speiseauswahl teilen wir unter uns auf.“

Ihre Lieblingsinsel Sylt werden die Baumanns aber trotzdem besuchen, auch wenn das große Event in diesem Jahr nicht stattfinden kann. „Ich hab das Glück, dass meine Frau die Insel auch sehr liebt und wir versuchen schon, ein bis zwei Wochen im Jahr dort zu sein“, sagt Maximilian Baumann. „Manchmal schaffen wir auch noch ein verlängertes Wochenende.“ Seine Eltern haben aber die Freiheit, jetzt viele Wochen im Jahr in ihrem Haus in Morsum zu verbringen. „Wir kommen alle gut miteinander aus, so dass wir auch in einem Haus aufeinander treffen können.“

Große Treffen mit Freunden auf der Insel wird es in diesem Jahr aber nicht geben, höchstens kleine Runden zu viert oder zu sechst. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, sagt Maximilian Baumann. „Wir haben keine Angst vor dem Coronavirus, aber wir versuchen, uns seriös an die Vorgaben zu halten und Kontakte einzudämmen.“

Da war es für Familie Baumann auch keine Frage, ihr Sylter Event für dieses Jahr frühzeitig abzusagen, denn zu den Gästen zählen viele langjährige Freunde. So wie das Unternehmer-Ehepaar Michael und Christl Otto, die schon beim allerersten Krebsessen dabei waren, oder TV-Moderatorin Sabine Christiansen und ihr Ehemann, der französische Textilfabrikant Norbert Médus.

Im nächsten Jahr möchten die Baumanns ihr Krebsessen wieder veranstalten, sofern die Sicherheit der Gäste gewährleistet ist: „Voraussetzung ist aber, dass es dann einen Impfstoff oder ein Medikament gibt, dessen Wirksamkeit nachgewiesen ist.“