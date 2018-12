Ein Sylter mit Kanada im Herzen

1930 wanderte die Familie von Hans Wiese von Sylt nach Kanada aus / Heute lebt er wieder auf der Insel, die Erinnerungen an das ferne Land sind jedoch immer präsent

20. Dezember 2018, 14:58 Uhr

Als Hans Wiese (93) meinte, einen Tannenbaum bräuchte man diesmal eigentlich nicht, protestierte sein ältester Urenkel Jonas (21): „Das kommt nicht in Frage! Ich mach das schon.“ Hans Wiese hat drei Enkel und fünf Urenkel: „Die Kinder können heutzutage mit vielen Geschenken und viel Pracht feiern. Meine Kindheit war eine ganz andere.“

Rückblickend beginnt er zu erzählen: „Mein Vater kam zum Arbeiten nach Sylt und lernte hier meine Mutter kennen, eine Insulanerin. Ja, und dann haben sie wohl Spaß gehabt und so kam ich im Februar 1925 zur Welt.“ Fünf Jahre später wanderte die Familie nach Kanada aus: „Dort, wo wir lebten, gab es viele Wildtiere, aber sehr wenig Menschen.“

Gemeinsam mit anderen Farmern wurde eine Schule gebaut, das „Problem Englische Sprache“ war bald kein Problem mehr, die Kinder lernten schnell. Speziell an die Weihnachtsfeste erinnert er sich noch gut: „Geschenke gab es keine. Aber wir haben immer einen Riesenbaum gefällt. Dessen Spitze haben wir als Tannenbaum genommen, der ganze Baum hätte nicht ins Zimmer gepasst. Als Festessen gab es, was so herumlief: zum Beispiel Hirsch, Kaninchen oder Elchbraten.“

Als der Junge 14 Jahre alt war, erkrankte seine Mutter, sie litt an riesigen Gallensteinen. „Dort, wo wir lebten, gab es kaum medizinische Versorgung, schon eine Aspirintablette war wie Gold. Und so kehrten wir zurück nach Deutschland“, berichtet der 93-jährige. „Auf Sylt wurde meine Mutter operiert und aufgepäppelt, ihre Eltern lebten ja in Wenningstedt.“ Danach zog die Familie zunächst wieder in die Heimat des Vaters, Mecklenburg Vorpommern. Dort gab es ein neues Problem: „Als wir in Kanada lebten, haben wir zu Hause zwar Deutsch gesprochen, lesen oder schreiben konnte ich in dieser Sprache jedoch nicht. Was genau in meinem ersten Diktat stand, erinnere ich nicht mehr, doch ich weiß noch genau, dass 42 Fehler drin waren.“ Wiederum zeigte er sich als lernfähig: „Ich hab´ viel deutsche Texte gelesen, das half, auch wenn es oft Wild-West-Romane waren.“

So konnte er bald eine Lehre zum Elektriker absolvieren. Danach folgte eine weniger schöne Zeit: Die Einberufung zur Marine. Als er in Frankreich, sowie in Holland stationiert war, hieß sein Kommandant Karl Holst, ein Keitumer! Einen Augenblick verstummt Hans Wiese, bevor er leise fortfährt. „Auf einem Dampfer HD07 sind wir dann nach einem Angriff untergegangen.“ Er hält inne, viel mehr mag er dazu nicht sagen. „Nach dem Krieg habe ich unsere Truppen nach Hause gebracht. Und nach unserer Entlassung sind wir erstmal auf die Insel zurückgekehrt, Karl nach Keitum und ich zu meinen Großeltern nach Wenningstedt, denn in der Geburtsurkunde stand „Sylt“. Auf der Insel fasste er jedoch erstmal nicht Fuß („hier gab es zu der Zeit nichts“), so kehrte er zu seinen Eltern nach Mecklenburg Vorpommern zurück und fand eine Anstellung in einem großen Elektrizitätswerk, dort sollte er die kommenden zehn Jahre bleiben.

Er fand auch seine Gerda wieder, die er während eines Heimaturlaubs kennengelernt hatte. Im Juni 1946 heirateten sie im Schweriner Schloss, bekamen danach drei Kinder: Monika, Peter und Sylvia.

„Unter großen Schwierigkeiten schafften wir es dann einige Jahre später, nach Sylt zurückzukehren“, erinnert er sich. „Wohnen konnten wir bei Bekannten, direkt am Friedrichshain. „Dank der Eltern hatten wir Kinderpasser und konnten alle arbeiten gehen, zwölf Jahre lang war ich bei der Firma Beyschlag tätig.“ Als die Firma nach Heide umzog, fand er einen Job als Hausmeister im Hanseatenhaus, seine Frau Gerda vermietete Ferienwohnungen im Auftrag der Eigentümer. Als man ihr einen Kiosk an der Käpt´n Christiansen Straße anbot, meinte sie: Das mache ich. „Es war eine alte, kaputte Bude, die konnten wir nicht stehen lassen“, erinnert sich der rüstige Westerländer. „Einige Straßen weiter wurden Häuser abgerissen und ich tauschte eine Flasche Korn gegen Abbruchholz und baute daraus einen neuen Kiosk. Die Vermietung und den Hausmeisterposten machten wir natürlich trotzdem weiter.“ Später bauten Tochter und Schwiegersohn in der Bastianstraße, nebenan zog Hans Wiese mit seiner Frau Gerda ein, welche vor zwei Jahren verstarb. Ein großes Bild der schönen Frau ziert den Wohnzimmertisch.

Kanada ist lange her, in der Erinnerung aber stets präsent. „1972 bin ich zum ersten Mal wieder dort gewesen. Wir haben unsere ganzen Schulkameraden wiedergetroffen und sind auch danach in Kontakt geblieben.“ Gern denkt er daran, wie sie damals in den Wald zogen, um eine Riesentanne zu fällen. Dass auf dem Tisch die reinsten Delikatessen lagen, hat er als Kind nicht wahr genommen: „Für uns war es normal, Wildbraten zu essen. Dafür gab es ja nicht viel anderes.“

Nun gibt es zwar keinen Elchbraten mehr, aber gefüllter Gänse- oder Rippenbraten sind ja auch nicht zu verachten. Der Tannenbaum wird dank Jonas hübsch geschmückt sein und die jüngsten Urenkel leuchtende Augen haben, wenn sie ihre Geschenke auspacken. Am meisten freut sich Hans Wiese jedoch, dass die Familie gemeinsam „unter dem Tannenbaum“ sitzt. Ein schöner Schnack im Kreise seiner Liebsten ist ihm immer noch das schönste Geschenk.