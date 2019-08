Ein Sylt-Tag mit Robert Habeck

Der Bundesvorsitzende der Grünen besuchte die Insel und absolvierte ein eng getaktetes Programm. Versuch einer Annäherung

von Anja Werner

09. August 2019, 15:46 Uhr

Sylt | Eigentlich ist Robert Habeck auf Einladung von Kampens Tourismusdirektorin Birgit Friese auf die Insel gekommen, um im Rahmen des Kampener Literatur- und Kultursommers sein neues Buch „Wer wir sein könnten“ vorzustellen. In ihm beschäftigt er sich mit der Frage, wie Sprache unsere Realität verändert. Das Buch sei sperrig, wird Habeck am Abend im komplett ausverkauften Kaamp Hüs seinen Zuhörern sagen. Sowohl er als auch sein Verlag seien von dem großen Erfolg überrascht. Er habe wohl einen Nerv der Zeit getroffen.

Wie sehr das nicht nur für das Buch, sondern für ihn als Person und Politiker zutrifft, zeigt sich von der ersten Minuten, zu der der 49-Jährige auf die Insel kommt.

Der Sylter Zeitplan ist mehr als eng getaktet - Signierstunde im Buchhaus Voss, Interviews mit diversen Medienvertretern, das Treffen mit den Naturschutzverbänden der Insel, die ihren Forderungskatalog zum Schutz des Meeres überreichen, das Zusammenkommen mit dem Sylter Verein Sölring Foriining, der Sorge um sein Kulturdenkmal Denghoog hat und schließlich der „Ting“, die große Diskussionsveranstaltung seiner Insel-Parteigenossen, bei der gut eintausend Gäste den Politiker umringen und alle Fragen vom Klimadrama bis zum Tierschutz stellen dürfen, die ihnen auf der Seele liegen.

Geduldig hört er zu, lässt sich von allen, die es möchten, duzen, gibt seine Statements ab, ohne Andersdenkende anzugreifen. Gewinnend schränkt er bei seinen Antworten ein, dass auch er komplexe Probleme nicht in 45 Sekunden lösen könne.

So schafft er Nähe, Authentizität, gewinnt spürbar Sympathien. Ein Menschenfänger?

Die Menschen, mit denen Robert Habeck sich auf Sylt trifft und die ihn erleben, scheinen endlich ein Ventil gefunden zu haben, sich politisch zu äußern und wahrgenommen zu werden. Und das danken sie ihm mit ungebremster Sympathie über alle Generationen und grundsätzlichen politischen Orientierungen hinweg.

Genau diesen unmittelbaren Dialog sucht der Mann, der eigentlich als Schriftsteller zusammen mit seiner Frau Andrea Paluch in Flensburg den Lebensunterhalt für sich und seine vier Kinder verdiente, bevor er in die Politik wechselte, um seinen „Beitrag zur Gesellschaft“ zu leisten. Volksnähe ist ihm wichtig, den Meinungsaustausch von Angesicht zu Angesicht zu führen und Menschen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die Euphorie und Sympathie, die ihm dabei entgegen schlagen, sind eher selten für seinen Berufsstand.



Talkshow-Riten und Selbstbestimmheit





Als er am Abend nach seinem intensiven Nachmittagsprogramm im Kaamp Hüs auf die Bühne geht, wirkt er präsent, gut gelaunt und entspannt. Die Kampener Gäste fühlen sich dem Schriftsteller Robert Habeck besonders nah, wenn er aus seinem früheren Buch „Wer wagt, beginnt“ liest und dabei Einblick in sein Politikerleben zulässt. Denn da ist er wieder, der charmante Mann von nebenan, der geistvolle Plauderer, der unprätentiöse Anpacker - der nahbare Mensch. Die Frage, ob Robert Habeck diese Sehnsucht nach einem solchem Politiker wie ihm erst ausgelöst hat oder das vorhandene Bedürfnis instinktiv stillt, ist auch nach einem Tag mit ihm nicht zu beantworten.

In Talkshows, so erzählt Habeck, habe er früher ebenso wie Politiker anderer Parteien nur darauf gewartet, endlich vorformulierte und pointierte Statements abgeben zu können, ohne auf die eigentliche Frage zu antworten. Davon, so sagt er, habe er sich im Laufe des letzten Jahres frei gemacht. Je tiefer er in den Berliner Politikbetrieb eingestiegen sei, desto selbstbestimmter sei er geworden.



„Ich bin ein großer Sylt-Fan“





Habeck stockt und korrigiert sich. Jetzt erzählt er von seinen verbalen Fehltritten im Netz, die letztlich dazu geführt haben, dass er sich von Twitter und Facebook verabschiedet hat. Vielleicht, so überlegt er, müsse er seine Äußerungen doch mit mehr Bedacht wählen.

Das bestätigt er auch noch mal als Michael Stitz, der Moderator des Abends, ihn mit einem Zitat konfrontiert, das das ZDF in Umlauf gebracht hatte und in dem Habeck Sylt-Urlauber als Protzer bezeichnet. Das trifft ihn, „denn ich bin ein großer Sylt-Fan und mir liegt es fern, die Insel und ihre Gäste zu beleidigen“. Dann wird klar, wie es zu dem Zitat kam.

Für die ZDF-Produktion „Blühende Landschaften“ wurden Prominente gefragt wie sie sich die Vorurteile zwischen West- und Ostdeutschen erklären könnten. So auch Robert Habeck. Er habe dann gesagt, dass er solche Vorurteile auch bezüglich anderer Menschen beziehungsweise Gruppen kenne, wie zum Beispiel gegenüber den Sylt-Touristen, von denen gern behauptet wird, dass sie Lust am Protzen hätten.

Jetzt sei das als isoliertes Zitat so in der Welt, als hätte er damit sein Urteil über die Gäste der Insel abgegeben. Falsch, aber in den Medien und schwer wieder einzufangen. Aber nicht an diesem Abend, nicht bei diesem Publikum, dass seiner glaubhaften Darstellung vertraut.

Seit zehn Jahren ist der gebürtige Lübecker Berufspolitiker, hat es in dieser kurzen Zeit vom Kreisvorsitzenden über den Landesminister bis zum Bundesvorsitzenden der momentan sehr populären Partei Bündnis 90/ Die Grünen gebracht.

Und er wird als kommender Kanzlerkandidat gehandelt. Will er auch? Eine Frage, die ihm natürlich an diesem Abend gestellt wird. Bevor Habeck auf die K-Frage überhaupt eine Antwort geben kann, brandet tosender Applaus im Kaamp-Hüs auf, Jubel-Rufe sind zu hören. Die Meinung des Publikums ist mehr als deutlich, das Gefühl des politischen Heilsbringers wieder mit den Händen greifbar.

Robert Habeck antwortet professionell - wenn die Frage sich konkret für seine Partei stelle, würde sie mit konkreten Namen beantwortet werden. Doch bis dahin gehe es um Antworten auf Sachfragen und nicht um Kanzlerkandidaten. Klar bekennt er sich aber dazu, wieder für den Bundesvorsitz seiner Partei kandidieren zu wollen.

Dann liest er noch eine Passage aus seinem Buch „Wer wagt, beginnt“ vor. Amüsant, hintergründig und prägnant geschrieben. Jubelnder Applaus ist ihm danach sicher.

Ein geschickter Politiker, der seine Rhetorik und jungenhafte Ausstrahlung zu nutzen weiß?

Diese Frage bliebt offen - die Herzen der Menschen, die ihn auf Sylt getroffen haben, hat Habeck gewonnen. Ob er bei der nächsten Wahl auch ihr Kreuzchen bekommt, bleibt ungewiss.