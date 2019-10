„Ein Stück Sylt im Herzen“

Warum Florian Boysen viele Jahre brauchte, bis er seine Marke „Sylt State“ auf den Markt bringen konnte

Avatar_shz von Anja Werner

13. Oktober 2019, 15:42 Uhr

In unserer neuen Serie „Start-Ups und Gründer“ stellen wir Sylter vor, die ihre Träume verwirklicht haben und mit ausgefallenen, schönen oder innovativen Ideen die Insel bereichern...

1996 reiste der Sylter Florian Boysen, damals noch als Teenager, mit seinen Eltern in die Staaten. Die Schüler und Studenten, die mit Stolz die Farben und Logos ihrer Schulen und Universitäten trugen, beeindruckten ihn besonders. „Ich habe mich gewundert, wieso es so etwas nicht bei uns gibt“, erzählt er heute. In Florians Kopf entstand damals ein Bild, ein Logo, eine Marke – aber „als Teenager nimmt dich ja keiner für Voll, also habe ich die Idee wieder verworfen“. Und das etwas 23 Jahre lang. „Immer wieder war ich in den USA und jedes Mal habe ich mich wieder gefragt: Wieso gibt es sowas nicht auf Sylt?“, erinnert der 39-Jährige sich.

Doch Ende letzten Jahres war es dann endlich soweit: „Da hatte ich eine kreative Phase und bin das Thema endlich mal angegangen.“

Dass die Idee hinter seinem Label „Sylt State University“ bereits Mitte der Neunziger entstand, lässt sich heute noch erahnen: Florians Logo zeigt die Bronze-Figur „Save our Seas“ an der Westerländer Promenade, im Hintergrund das Meer und darunter das Geburtsjahr seiner Idee 1996. Eben diese Wort-Bild-Marke wurde mit den Logos verschiedener Universitäten weltweit abgeglichen – bis feststand: So etwas gibt es noch nicht. „Die erste Auflage kurz vor Weihnachten und umfasste 20 Hoodies“, erinnert sich Florian grinsend. Die waren entsprechend schnell weg, denn Freunde und Familie fanden Gefallen an der Kleidung des Sylters. Mittlerweile gibt es die Sylt State University Hoodies in größerer Auflage in Sylter Läden zu kaufen – für jedermann, denn seit Anfang des Jahres hat Florian sein Label offiziell auf den Markt gebracht. „Es war schon cool, als ich den ersten Karton hatte und den Pulli als fertiges Endprodukt zum ersten mal in den Händen halten konnte“, erinnert er sich.

Läuft Florian Boysen heute durch die Friedrichstraße, dann fallen ihm immer wieder Fremde auf, die seine Kleidung tragen. „Das ist echt verrückt“, freut er sich. Denn es zeigt, dass sein Projekt Erfolg hat und die Idee hinter dem Label Anklang findet. Sylt State University stehe für diejenigen, die „die Insel im Herzen“ tragen – egal, ob ehemalige Sylter, die die Insel verlassen mussten, langjährige Badegäste oder Insulaner: „Meine Hoodies sind für alle da“, sagt der Gründer.

Diese Einstellung ist entscheidend für den Sylter. Auf seiner Website schreibt Florian „Dieser kleine Sandhaufen inmitten der Nordsee hat uns geprägt, hat uns vieles beigebracht und wir haben uns auf ihr und mit ihr entwickelt. Sie ist für uns eine echte Schule des Lebens gewesen, an der unser Herz hängt und mit der wir uns ewig verbunden fühlen. Manchmal fragt man Dich wo Du wirklich gerne hingegangen bist. Ich sage dann immer: Ich ging auf die Sylt State.“ Für ihn sei die Geschichte hinter dem Produkt entscheidend: „Wenn du Leute mit einer Emotion erreichst, dann kriegst du sie auch.“

Und dieses Prinzip scheint erfolgversprechend zu sein: In den wenigen Monaten, die es Sylt State gibt, war der Sylter mit seinen Ständen auf zwei Surf-Cups, darunter auch auf dem Windsurf World Cup und auf dem Kampener Weihnachtsmarkt vertreten. Für einen Ein-Mann-Betrieb bedeutet das jede Menge Arbeit. „Ich habe ja zum Glück viele tolle Menschen, die mir helfen“, erzählt Florian. „Es ist schön, dass wir Sylter noch zusammenhalten.“ In den kommenden Tagen geht außerdem die offizielle Seite des Labels online.

Mit Sylt State University hat Florian Boysen sich einen Traum erfüllt, denn das Label ist für den 39-Jährigen mehr als nur eine Marke, es ist ein Gefühl: Ein Stück Sylt im Herzen und „träumen konnte ich ja schon immer gut“.