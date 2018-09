Konzert auf Sylt : Ein Streichquartett der ganz besonderen Art

„Die Nixen“ gastieren am Sonnabend mit klassischer Kammermusik, Folk, Tango, Jazz und Pop im Kursaal³

von sr

27. September 2018, 16:24 Uhr

„Die Nixen“ – Rahel Rilling und Katharina Wildhagen (Violinen), Kristina Labitzke (Viola) und Nikola Spingler (Violoncello) – sind ein Streichquartett der besonderen Art, dessen Repertoire von klassischer Kammermusik über Evergreen, Folk und Tango bis hin zu Jazz und Pop so ziemlich alles umfasst, was den Musikerinnen selbst gefällt.

Am Sonnabend, 29. September, um 20.15 Uhr kann man sich von ihrem Können im Kursaal³ überzeugen. „Die Nixen“ wurden im Sommer 2005 ins Leben gerufen. Ihre ersten Auftritte hatten sie als „artists in residence“ auf dem Badeschiff „Berlin“. Sie sind bei Festivals wie dem Schleswig Holstein Musik Festival oder der Konzertreihe „Musik in den Häusern der Stadt“ zu Gast, spielten bei feierlichen Anlässen wie der Taufe des Kreuzfahrtschiffes „Aida-Luna“ auf Mallorca und tauchen immer öfter als „Special Event“ in der Berliner Szene auf, so zum Beispiel in dem bekannten Club Horst Kreuzberg.

Das Ensemble tourte 2011 mit der schwedischen Kult-Band Mando Diao („Dance with somebody“). Zuletzt waren „Die Nixen“ als gefeierter Showact auf der „MS Europa unterwegs“ und bereisten die Weltmeere. Außerdem umrahmten sie festliche Veranstaltungen zum Beispiel im Adlon Berlin, im Atlantic Hotel Hamburg und in der Oper Leipzig. Derzeit produzieren die vier Musikerinnen eine Platte mit Filmmusik. Jederzeit zu hören sind „Die Nixen“ auf ihrer aktuellen CD mit Eigenkompositionen sowie mit Titeln von Britney Spears bis Michael Jackson.

Karten gibt es für 25 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, im Internet und an der Abendkasse.