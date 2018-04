Küstenschutz auf Sylt : Ein steiniges Geschenk

Dünensand von der Großbaustelle Lanserhof, der in Munkmarsch abgeladen wurde, enthielt Steine und Bauschutt.

05. April 2018

So war das nicht gedacht: Von der Großbaustelle für den Lanserhof in List sollten 70 000 Kubikmeter Dünensand abgetragen und an drei anderen Stellen der Sylter Ostküste verteilt werden – mit dem Segen des Landesbetriebs Küstenschutz. Doch in Munkmarsch hat tagelanger Ostwind den ausgebrachten Sand weit verstreut. Zurück blieben Steine und Bauschutt, die dort nicht hingehören.

70 000 Kubikmeter werden auf der Baustelle am Lister Frischwassertal ausgehoben – das entspricht rund 7000 Transporterladungen. Auf Kosten des Lanser Hofs wird der Sand gesiebt, verladen und einige Kilometer südlich an der Sylter Ostküste wieder ausgebracht. Der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) und der Landschaftszweckverband Sylt hatten gemeinsam einen Plan erarbeitet, wo der Sand sinnvoll ausgebracht werden sollte: Jeweils bis zu 10 000 Kubikmeter für die Unterhaltung des Deckwerks im Süderheidetal und vor der ehemaligen Mülldeponie, nördlich des Munkmarscher Hafens, sowie 20 000 Kubikmeter für den Küstenschutz im Bereich Mühle Munkmarsch. Weitere 20 000 Kubikmeter sind für die Sicherung der Landesstraße 24 nördlich der Vogelkoje reserviert.

Für den Sandersatz im Munkmarscher Norden ist der Landschaftszweckverband zuständig, und da ist Geschäftsführerin Ruth Weirup voll des Lobes für das ausgebrachte Material: „Guter Dünensand, alles astrein, ich bin total begeistert.“

Die anderen beiden Baustellen nördlich der Blidselbucht und in Munkmarsch-Mühle betreibt der LKN. Da muss etwas schiefgelaufen sein: „Die Siebung hat in Teilbereichen nicht funktioniert – das ist Fakt“, erklärt Frank Barten, Geschäftsbereichsleiter für Küstenschutz und Häfen beim Landesbetrieb.

Durch den starken Ostwind zwischen dem 16. und dem 18. März sei das feinkörnige Material bei Munkmarsch-Mühle in die Vorgärten geflogen, berichtet Barten. Gröberes Material blieb am Küstensaum liegen. Bei stichprobenartigen Kontrollen seien die groben Inhalte nicht aufgefallen – erst durch die „natürliche Nachsiebung“ durch den Wind.

„Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass der Sand nicht für viel Geld aufs Festland transportiert wird, sondern für den Küstenschutz dient“, sagt der LKN-Geschäftsbereichsleiter. „Konterkariert wurde der Plan aber durch die Missleistung eines Transportunternehmers.“

Das Land Schleswig-Holstein und der Lanserhof hätten einen Vertrag geschlossen, der die Zusammensetzung des auszubringenden Materials sehr genau beschreibt. „Das Material in Munkmarsch-Mühle entsprach nicht diesen Anforderungen.“

Derzeit liefen „kooperative Gespräche“ zwischen dem Land und den Lanserhof-Betreibern, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der ausgebrachte Sand müsse nachbearbeitet werden, entweder mithilfe einer Strandreinigungsmaschine oder durch mobile Siebmaschinen vor Ort, sagt Barten. Wenn man sich nicht einig wird, könnte eine gerichtliche Klärung nötig sein. „Der Vertrag ist eindeutig“, sieht sich der Landesbeamte auf der sicheren Seite.