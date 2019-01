„Ein starkes Team“

„Faust reloaded“ – Sylter Gymnasiasten haben sich Goethe vorgenommen / Premiere am 8. Februar in St. Nicolai

von shz.de

31. Januar 2019, 15:36 Uhr

Mittwochvormittag im Gymnasium Sylt. In der Klasse Q1b (11. Jahrgangsstufe) steht in der vierten Unterrichtsstunde das Fach Deutsch mit Oberstudienrätin Dr. Gabriele Berger auf dem Stundenplan. Motiviert sind an diesem Vormittag die Schülerinnen und Schüler bei der Sache, geht es doch um ein Projekt, das die Klasse mit Engagement, gar mit Feuereifer betreibt.

Am 8. Februar wollen sie Goethes „Faust“ in Westerlands Stadtkirche St. Nicolai zur Aufführung bringen. „Faust reloaded“ (= neu bearbeitet) so der Titel. Genauer: In den vergangenen Wochen wurde im Deutschunterricht Goethes Drama nicht nur gelesen und besprochen, sondern zeitgemäß verändert. Szenen wurden gekürzt, umgeschrieben oder rigoros aussortiert. Nach einzelnen Partien treten bei der Aufführung in der Kirche jeweils Schüler auf, um den Gang der Handlung zu kommentieren und die Besucher orientierend durch das Stück zu führen.

Yane Dreeskamp: „Wir haben das Drama für die heutige Zeit umgeschrieben, um es verständlicher zu machen. Eine Frau, die ungewollt schwanger wird und schließlich alleine gelassen und von der Gesellschaft ausgegrenzt wird – darauf zielt unser Stück.“ Lance Krüger gibt freimütig zu, dass ihm der Zugang zum Goethe-Text anfangs schwerfiel. „Aber nach zweimaligem Lesen stellte sich nicht nur ein viel besseres Verständnis ein, auch das Auswendiglernen fiel dann gar nicht mehr so schwer.“ Und Tabea Japsen ergänzt: „Ich habe beim Proben und beim häufigen Wiederholen den Text gut lernen können!“

„In Gruppen,“ so Matti Imberger, „nahmen wir uns jeweils eine Szene vor, die wir sprachlich bearbeiteten und gestalteten. Im Klassenverband schließlich stellten wir unsere Arbeitsergebnisse vor, besprachen und überarbeiteten sie noch.“

Je länger ich als Besucher an diesem Vormittag im Klassenraum verweile, um so mehr Schülerinnen und Schüler melden sich zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen im Umgang mit dem Goethe-Drama. „Ein starkes Team“ – dieser Titel einer TV-Serie will mir nicht aus dem Kopf. Diese 11. Klasse präsentiert sich wahrhaftig als starkes Team. Was die Deutschlehrerin schließlich aus ihrer Sicht beisteuert, macht nicht nur auf die Premiere neugierig, sondern darf als fundamentaler pädagogischer Erfolg verbucht werden: „So mancher aus der Klasse, der sich im Unterricht bislang eher ruhig und zurückhaltend zeigte, war bei den Proben auf einmal engagiert bei der Sache. Und fand seine jeweilige Rolle, brachte aktiv seine Persönlichkeit ein!“ Welch ein tolles Resumee!

Musikalisch begleiten Karen Marten (Gesang) sowie Kirchenmusiker Christian Bechmann (Orgel) die Aufführung. In bewährter Manier fertigt Rehane Kutchukhalil erneut die Kostüme an.

Premiere ist am Freitag, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Westerläner Stadtkirche St. Nicolai. Am Freitag, 15. Februar, erfolgt eine zweite Aufführung.