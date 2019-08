Ein Schlagerstar ganz nah

Erste Nacht der 8. Syltfähre Musicnight lockte die Schlagerfans auf das Schiff

von Ralf Henningsen

15. August 2019, 17:25 Uhr

List | Ein blonder Wirbelwind fegte durch den Salon: Beatrice Egli, Schlagerstar aus der Schweiz, stand am Mittwoch Abend im Mittelpunkt der ersten Musicnight auf der Syltfähre. Vier Jahre nach dem legendären Heino-Konzert holte die Röm-Sylt-Linie erstmals wieder einen Schlagerkünstler auf die Nordsee. 400 Gäste feierten die quirlige Sängerin und DSDS-Siegerin, die in der Enge unter Deck auch den Kontakt mit ihrem Publikum nicht scheute.

Viele treue Fans hatten sich schon rechtzeitig vor der Bühne postiert, als Kapitän Leve Dethlefs die Gäste zur achten Syltfähre-Musicnight auf dem Fährschiff begrüßt. Und dann springt auch schon Beatrice Egli aus dem schwarzen Vorhang auf die Bühne, im blaugelben Jumpsuit und auf hohen Keilabsätzen, und singt begleitet von zwei Backgroundsängerinnen und einer vierköpfigen Band. „Wir leben laut“ gibt als erstes Lied gleich das Motto für den Abend vor, und von Lied zu Lied steigt die Stimmung. Ihr aktueller Hit „Le Li La (Leben Lieben Lachen)“, Titelsong der neuen RTL-Serie „Schlager sucht Liebe“, bringt alles mit, was ein Sommerhit haben muss – gute Laune inklusive. Derweil nieselt es auf dem Außendeck, doch im Salon wird mitgesungen und getanzt. Sogar das Personal am Getränkestand jubelt im Viervierteltakt.

Im Publikum: Viele Sylter, aber auch Zugereiste aus der ganzen Republik sowie aus Österreich und der Schweiz. Darunter viele Kinder, die ganz vorne stehen und selbstgebastelte Fähnchen mitgebracht haben. Beatrice Egli geht mit einem strahlenden Lächeln auf alle zu und lässt sich auch durch Selfie- und Autogramm-Wünsche nicht aus dem Konzept bringen.

Nach einer Stunde ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Die Schweizerin singt Zeilen wie „Mein Herz, das brennt“, „Lass doch mal die Sorgen fliegen“ und „Keiner küsst mich so wie Du.“ Ihr Lied „Verliebt, verlobt, verflixt nochmal“ aus dem letzten Jahr stimmt sie gleich dreimal an, bevor sie die Bühne verlässt. Doch langanhaltender Applaus und La-Ola-Wellen holen die Sängerin zurück auf die Bühne. Dann erklingen mit „Terra Australia“ nochmal ruhigere Töne, bevor sie sich mit einer Reprise von „Le Li La“ nach anderthalb Stunden gänzlich in die Nacht verabschiedet.