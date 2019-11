Ein Rathaus mit Handicap

Das Westerländer Rathaus ist nicht barrierefrei und steht deshalb nun in der Kritik

27. November 2019, 17:11 Uhr

Westerland | Immer wieder steht das Westerländer Rathaus in den vergangenen Wochen in der Kritik der Sylter Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder. Der Grund: Das Obergeschoss ist nicht barrierefrei erreichbar. In der vergangenen Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses war der Heimbeirat der Sylter Seniorenheime zur Sitzung eingeladen, um die Seniorenbeiratswahl zu organisieren. „Leider konnte ein Mitglied der Einladung aber nicht folgen, da der Sitzungssaal mit dem Rollstuhl nicht erreicht werden kann“, berichtete der stellvertretende Ausschussvorsitzende Eberhard Eberle.

Ein emotionales Thema, das die Verwaltung schon seit mehreren Jahren beschäftigt. Besonders Gemeindevertreter Hicham Lemssiah ärgert die mangelnde Barrierefreiheit: „Es ist unsere Pflicht, allen Menschen den Zugang zu den öffentlichen Sitzungen zu ermöglichen. Die Gemeinde sollte sich dafür schämen, dass sie dieser Pflicht nicht nachkommt.“ Die fehlende Barrierefreiheit der Sitzungen sei nur ein Problempunkt von vielen: Auch beispielsweise das Standesamt und Rathaus-WC befinden sich im ersten Stock und sind somit nicht barrierefrei erreichbar. Über Jahre hinweg hätten sich immer wieder verschiedene Fraktionen mit diesem Thema beschäftigt, aber etwas geschehen sei nie. „Als moderne Gemeinde sind wir in der Verantwortung, behinderten Menschen Selbstständigkeit zu ermöglichen. Mit den nicht barrierefreien Zugängen wird ihnen diese aber eher genommen“, so Lemssiah.

Bürgermeister Nikolas Häckel erklärte der Sylter Rundschau auf Nachfrage, dass auf die Verwaltungszentralisierung gewartet werde, die die Barrierefreiheit herstellen soll. Hochzeiten könnten zudem im Erdgeschoss barrierefrei durchgeführt werden. Den Gemeindevertretern reicht das nicht: „Immer wieder werden unter dem Vorwand der Zentralisierung und dem Denkmalschutz kurzfristige Lösungen abgelehnt“, ärgert sich Lemssiah. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch leider sehe ich diesen Willen nicht.“ Auch Eberhard Eberle möchte nicht warten, bis die zentralisierte Verwaltung gebaut und einsatzbereit ist: „Bis dahin können noch Jahre ins Land gehen“, erklärte er. Bereits seit Jahren kämpfe er um ein barrierefreies Rathaus und würde sich wünschen, dass der Zugang über den Alten Kursaal endlich barrierefrei gemacht würde: „Man könnte den Sitzungssaal mit nur rund fünf Stufen erreichen, wenn man diesen Umweg nutzt.“ Nach vorheriger Anmeldung könnte es mit einem Verwaltungsmitarbeiter zum Fahrstuhl im Alten Kursaal gehen, mit dem man das Podium erreichen kann. Von dort aus führt ein Gang zum Sitzungssaal, doch auch dort müssen wenige Treppen überwunden werden, „jedoch sind diese für Rollstuhlfahrer noch nicht allein überwindbar.“

Auch Westerlands Ortsbeiratsvorsitzender Kay Abeling hält diesen Weg für eine gute Zwischenlösung: „Ich habe in der Sitzung einen Treppenlift vorgeschlagen, mit dem man diese wenigen Stufen überwindbar machen könnte. Derzeit gibt es auf Sylt einen Treppenlift zu verschenken. Die Verwaltung erklärte mir, man würde prüfen, ob dieser in dem öffentlichen Gebäude montiert werden darf.“ Der Verantwortungsbereich der Gemeinde beginne aber erst ab der Tür zum Sitzungssaal, erklärte Monika Kuhn von der Inselverwaltung auf der jüngsten Hauptausschusssitzung. „Der Teil dahinter liegt in der Verantwortung des Insel Sylt Tourismusservice (ISTS).“ Daher könne eine Lösungsfindung nur in Kooperation mit dem ISTS erfolgen. Jutta Hinz vom Tourismusservice konnte die Zuständigkeit nicht bestätigen: „Die Verwaltung ist jedoch bereits auf uns zugegangen und wir versuchen nun, dies zu klären.“