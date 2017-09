Richtfest auf Sylt : „Ein Prosit auf die Osterwiese“

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotos: Julia Nieß 1 von 1

„Kamerad, schenk ein – Prost!“, hallte es gestern Mittag laut über die Baustelle auf der Osterwiese in Wenningstedt. Nachdem im Februar dieses Jahres mit dem Wohnungsneubau im Ortskern des Familienbades begonnen wurde (wir berichteten), konnte gestern Richtfest gefeiert werden.

Um mit Bürgermeisterin Katrin Fifeik anzustoßen, kamen zahlreiche Sylter zu der Feierstunde – darunter bekannte Gesichter, wie Kreistagspräsident Heinz Maurus, die Bürgermeister der Gemeinden List, Hörnum und Kampen, der Geschäftsführer der Energieversorgung Sylt, Georg Wember, der Chef des Kommunalen Liegenschaftsmanagements der Gemeinde Sylt Marcus Kopplin sowie Bürgervorsteher Peter Schnittgard.

Katrin Fifeik betonte in ihrer Rede mehrfach ihre große Dankbarkeit gegenüber allen Personen und Firmen, die die Gemeinde seit den ersten Kaufverhandlungen im Jahr 2008 begleitet haben. „Unsere Gemeindevertreter haben es sich nicht leicht gemacht, ein solches Projekt zu realisieren – aber vor allem der Gedanke an die nächsten Generationen hat ihnen den Mut gegeben, sich für kommunalen Wohnungsbau zu entscheiden. Sie haben damit bewiesen, wie wichtig ihnen das Fortbestehen der Gemeinde ist“, sagte die Bürgermeisterin in ihrer Ansprache, die sie hoch oben auf dem Gerüst unter dem Richtkranz hielt.

Vor allem in Richtung Projektentwicklung und Bauunternehmen war Katrin Fifeik voll des Lobes: „Der sehr respektvolle Umgang, faire und konstruktive Diskussionen und das gemeinsame Aussuchen aller Materialien gaben uns als Bauherren die Gewissheit, dass wir es mit einem Unternehmer zu tun haben, der sich absolut mit unserem Projekt identifiziert“, sagte sie in Richtung der „Arge Osterwiese“, bestehend aus den beiden Unternehmen Höft-Bau und Building Complete Solutions (BCS).

Bereits im Frühjahr 2018 sollen die ersten Mieter in die geplanten Doppelhaushälften einziehen (siehe Infokasten rechts), im Laufe des Sommers können dann auch die Drei-, Vier- und Fünfzimmer-Wohnungen bezogen werden. Katrin Fifeik freut sich darauf, dass bald vor allem Familien die neue Siedlung beleben werden – und das zu bezahlbaren Konditionen: Der Kaltmiete für die etwa 120 Quadratmeter großen Doppelhaushälften betrage 10,90 Euro pro Quadratmeter, so die Bürgermeisterin. Für eine Dreizimmerwohnung würden 9,50 Euro pro Quadratmeter fällig und für eine Fünfzimmerwohnung 9,10 Euro.

von Julia Nieß

erstellt am 01.Sep.2017 | 05:02 Uhr