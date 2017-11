Guide Michelin : Ein neuer Stern am Sylter Gourmet-Himmel

vergrößern 1 von 1 Foto: Budersand 1 von 1

von Julia Nieß

erstellt am 16.Nov.2017 | 05:56 Uhr

Der Himmel über der Gourmet-Insel ist um einen Stern reicher. Der Guide Michelin verlieh am Dienstagabend im Filmpark Babelsberg in Potsdam seine Sterne für das Jahr 2018. Auf Sylt dürfen sich nun drei Köche mit insgesamt vier Sternen schmücken: Erneut wurde der „Söl’ring Hof“ in Rantum mit zwei Sternen ausgezeichnet, einen Michelin-Stern erhielt – wie bereits in den Vorjahren – das Restaurant „Bodendorf’s“ im Landhaus Stricker. Neu dazugekommen ist das „Kai3“ im Hotel Budersand in Hörnum, das bereits unter Chefkoch Jens Rittmeyer bis zu seinem Weggang 2016 einen Stern hatte. Rittmeyers Sous-Chef Felix Gabel übernahm Anfang 2017 die Leitung des etablierten Restaurants und erkochte sich nun seinen ersten Stern.

Johannes King vom „Söl’ring Hof“ wurde vom Guide Michelin zum 13. Mal mit zwei Sternen ausgezeichnet. Seine Freude darüber ist riesig, doch den Erfolg schreibt er nicht nur seiner Arbeit, sondern auch der von Küchenchef Jan-Philipp Berner und des gesamten Teams im „Söl’ring Hof“ zu: „Wir haben das durch eine starke Teamarbeit erreicht, denn nur so ist das möglich“, sagt King stolz. „Auch wenn ich der Kopf des Restaurants bin, kocht Jan-Philipp an vorderster Front und hat mehr oder weniger das Küchenzepter übernommen.“

Der Guide Michelin sei der seriöseste und wichtigste Restaurant-Führer weltweit, betont der Sternekoch. Und das habe Auswirkungen: „Wenn in Deutschland ein neuer Drei-Sterne-Koch dazukommt, wie jetzt das ‚Atelier‘ unter Küchenchef Jan Hartwig in München, dann stärkt das auch international die deutsche Gastronomie“, sagt King, „ das ist einfach ein Aushängeschild“. Mit insgesamt 35 Zwei-Sterne-Restaurants habe sich Deutschland zu einem regelrechten Gourmet-Land entwickelt. „Vor zehn Jahren hatten wir vielleicht zehn Zwei-Sterne-Restaurants“, so King. Der Anstieg resultiere daher, dass sich in den vergangenen Jahren das „Niveau auf dem Teller einfach wahnsinnig gesteigert hat“, betont er. „Und das ist grandios für die ganze deutsche Gastronomie“.

Als die freudige Nachricht am Dienstagabend in Kings Küche ankam, wurde natürlich angestoßen, erzählt er. „Das macht uns schon stolz, denn diese Auszeichnung ist für uns auch nach 13 Jahren nicht selbstverständlich“. Daher sei das ganze Team vor der Verkündung immer etwas nervös. „Es ist schon unser Ziel, die Sterne zu verteidigen, denn wir fühlen uns in der Zwei-Sterne-Liga sehr wohl und denken auch, dass das gut zum Söl’ring Hof passt. Und unsere Gäste finden das auch, sonst wären wir nicht so gut gebucht“, sagt King.

Ein Test-Esser vom Guide Michelin habe sich nach dem Essen zu erkennen gegeben, weiß King und betont: „Einem guten Tester ist es aber egal, ob er erkannt wird oder nicht. Wenn er erkannt wird, weiß er, dass er auf seinem Teller die beste Leistung der Köche hat – kann dann aber auch abwägen, was ‚normal‘ ist. Ein guter Tester sieht auch, was an den Tischen um ihn herum passiert – und wenn er merkt, dass nur er vom Personal besonders behandelt wird, macht er sich schon sein eigenes Bild.“

Holger Bodendorf, Küchenchef im „Bodendorf’s“ hält den Stern jetzt im 15. Jahr in Folge. „Es ist für uns natürlich eine ganz große Freude“, sagt er und lobt ebenfalls sein Team: „Das ist auch ein Verdienst meiner tollen Mitarbeiter.“ Wirklich überrascht habe ihn die Auszeichnung aber nicht. „Wenn man in dieser Liga spielen will, muss man immer vorbereitet sein. Kochen ist ja keine Lotterie, sondern ein Handwerk – und wir sind immer gut vorbereitet.“