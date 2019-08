Ein märchenhaftes Buch

In seinem neuen Werk „Rotkäppchen auf Sylt“ verlegt Autor Frank Deppe berühmte Märchen auf die Nordseeinsel

08. August 2019, 13:06 Uhr

Sylt | Sylt – ein Sommermärchen. Und das darf man ganz wörtlich nehmen: Der Morsumer Autor Frank Deppe, der schon eine Vielzahl von Büchern zu den unterschiedlichsten Sylt-Themen verfasst hat, widmet sich in seiner neuesten Publikation „Rotkäppchen auf Sylt“ einer besonderen Thematik. „Es war einmal...“ – diese drei magischen Worte kennen viele noch aus ihrer frühen Kindheit, wenn die Mutter abends zum Einschlafen das Märchenbuch aufschlug.

In dem neuen Buch taucht der Leser ein in die wunderbare Welt der Märchen der Gebrüder Grimm, des Hans Christian Andersen und anderer Autoren. Doch enthüllt der Band, dass all die berühmten Erzählungen jedoch nicht in hessischen Wäldern, an dänischen Gestaden oder anderswo beheimatet sind, sondern – natürlich auf Sylt! Hier stapfte Rotkäppchen durch die Heide, ließ das Rapunzel seinen Zopf vom Kampener Leuchtturm herab, verirrten sich Hänsel und Gretel im Westerländer Friedrichshain.

Mit viel Augenzwinkern und Lokalkolorit gestaltete Frank Deppe eine kurzweilige Märchenstunde nach Sylter Art: Vom Fischer und seiner Frau, die es von ihrer kargen Kleingartenlaube in ein schmuckes Friesenhaus zieht, und vom tapferen Schneiderlein, das in überfüllten Personenzügen zu seinen Abenteuern reisen muss, während Frau Holle fleißig die Betten in den Ferienwohnungen ihres zertifizierten Gästehauses ausschüttelt und sich Aschenputtel den Sohn eines reichen Sylters angelt, der gerade durch den Verkauf eines Baugrundstücks in Wattlage noch ein paar Millionen mehr eingeheimst hat. Und auch für den Sylter Freiheitshelden Pidder Lüng gibt es in diesem Buch ein Happy End: Er muss nicht am Galgen baumeln, sondern bekommt den C.-P.-Hansen-Preis.

„Rotkäppchen auf Sylt“ – 15 wundersame Geschichten mit viel Lokalkolorit versprechen ein humorvolles Lesevergnügen im Strandkorb oder auf dem Sofa. Das Buch ist ab sofort zum Preis von 7,80 Euro im Sylter Buchhandel und bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich.