Ein leidenschaftlicher Freund der Insel

Zum Tod des Journalisten und Autors Michael Jürgs, der Sylt nicht nur liebte, sondern die Insel mit seinen Betrachtungen und Moderationen bereicherte

von Michael Stitz

08. Juli 2019, 19:22 Uhr

kampen/Hamburg | Als bekannt wurde, dass der Publizist und frühere „Stern“-Chefredakteur Michael Jürgs nach langer Krankheit in der Nacht zu Freitag in Hamburg im Alter von 74 Jahren verstorben war, erinnerten sich viele namhafte Kollegen in überregionalen Zeitungen und Zeitschriften des Mannes, der als Journalist in der Medienbranche den Ruf hatte, ein ausgezeichneter Rechercheur und scharfer Beobachter zu sein.

Auf Sylt erinnerte man sich aber vor allem an einen Menschen, der als kritischer Intellektueller und zugleich charmanter Moderator etliche Prominente aus Politik und Gesellschaft beim Talk so zu interviewen wusste, dass man als Zuhörer bereichert und nicht selten auch gut unterhalten den Abend im Kaamp-Hüs genoss.

Dem Ort, der seit über 20 Jahren mit dem Literatur- und Musiksommer als jährliches kulturelles Highlight die Insel erstrahlen lässt. Michael Jürgs war Kampen-Fan – trotz mancher Entwicklung in dem Ort und auf der Insel, kam er seit über 40 Jahren regelmäßig. Denn „Sylt bleibt trotz aller Seitensprünge eine überlebensgroße Liebe“, schrieb er 2012 in seinem Beitrag für das Magazin „ Pro Kampen“.



„Ob ich das je noch schaffe? Weiß ich nicht.“





Vor allem zu Birgit Friese – Kampens Tourismus-Direktorin, Erfinderin und Organisatorin des Literatur-Sommers – pflegte Michael Jürgs ein fast freundschaftliches, sehr kooperatives Verhältnis. Ihm lag etwas an dieser Veranstaltungsreihe, an ihrem Niveau, der Qualität der Autoren, die Birgit Friese dafür gewinnen konnte. Da tat er gern mit. Als Moderator und Autor, der sich selbst auch den kritischen Fragen seiner Interviewer mit der gleichen Offenheit und Unerschockenheit stellte, wie er es von seinen Gegenübern verlangte, wenn sie sich mit ihm auf die Bühne des Kaamp-Hüs setzten, um über Politisches, Persönliches oder Provokantes zu sprechen.

„Ob ich das je noch schaffe? Weiß ich nicht.“ Schrieb Jürgs im April an Birgit Friese, als sie ihn – verbunden mit den Glückwünschen zum renommierten Theodor-Wolff-Preis für sein Lebenswerk – nach Kampen einlud. Birgit Friese wusste von seiner schweren Erkrankung, wusste, wie sehr er kämpfte und sicher auch litt. Er, der Mann mit Stil und Lebensfreude. Sie erinnert sich, wie sie sich vor über zehn Jahren zu einem ersten Gespräch trafen, das die verstorbene Literatur-Expertin Ingrid Grimm arrangiert hatte. „Bei einem schönen Essen in Hamburg, natürlich bei seinem Lieblingsitaliener in Eppendorf, haben wir überlegt, wie man im Winter ein spannendes ‚Kampener Kamingespräch‘ auf den Weg bringen könnte“. Das war der Beginn für all die Begegnungen, Gespräche und gemeinsamen Veranstaltungen.“

„Ich lud ihn dann immer wieder zum Kampener Literatursommer ein“, erzählt Birgit Friese, „entweder als Buchautor oder aber als Moderator für politische Gespräche mit Peer Steinbrück oder zuletzt mit Olaf Scholz hier im Kaamp-Hüs. Er hatte dieses enorme Hintergrundwissen, ob geschichtlich oder aktuell, und er konnte bohrende und nervös machende Fragen stellen wie kaum ein anderer.

Sich mit Michael Jürgs zu unterhalten, hieß sich warm anzuziehen und war für mich immer eine Herausforderung. Ich liebte seine Neugierde und wie er Zusammenhänge auf den Punkt bringen konnte. Seinen gelebten Familienzusammenhalt und seine Liebe für Hamburg, den Isemarkt und für gutes Essen. Darin waren wir uns immer einig! Michael Jürgs fehlt mir, die Artikel die er mir hier und da als Anregung schickte und vor allem seine kritische Haltung.“



„Insel meiner Sehnsucht. Eine Art Rettungsboje“





Michael Jürgs wird auch der Insel fehlen. Fand er doch Worte und Blickwinkel, die mit unverhohlener Leidenschaft die Reize der Insel zu beschreiben vermochten. Wie andere namhafte Autoren auch, hat sich Jürgs immer wieder an Sylt gerieben, kritisch auf Entwicklungen, Brüche und Gefahren verwiesen, die das „Paradies bedrohen“. Seine Betrachtungen zu Sylt endeten aber immer in der Unerklärlichkeit, die die Insel auszulösen vermag – bei denen, die wie er, dieses besondere Stück Erde als Sehnsuchtsort empfinden.

Für unsere Zeitung, die Sylter Rundschau, schrieb Michael Jürgs 2005 in einem Gastbeitrag: „Mein Sylt ist (...) ein Sylt, das aus Bruchstücken besteht, aus denen im Laufe vieler Jahre mein Bild entstanden ist. (...) Natürlich kann man nicht verschweigen die vielen schlechten teuren Restaurants oder den Auftrieb dieser Schickimicki-Typen, die im Hochsommer aus Kampen einen Spielplatz der Möchtegerne-Größen machen, weil sich die richtigen Größen da schon lange nicht mehr blicken lassen, sondern lieber unter sich in ihren Gärten bleiben; man kann nicht verschweigen die Blechlawinen zwischen List und Westerland mit stinkenden Abgasen“, kritisiert Jürgs.



„Warum ich trotzdem so oft wie möglich hinfahre?“





„Von wegen auf Schritt und Tritt Erinnerung an Thomas Mann und Peter Suhrkamp und Gerhart Hauptmann und Carl Zuckmayer, die alle Wundersames über diese Insel geschrieben haben. Auch Karlchen ist doch schon lange tot. Und das war wenigstens noch einer, der zuhören konnte und vor allem eins — schweigen über das, was er gehört hatte in den whiskyseligen Nächten an seiner Theke. Lang ist’s her. Die heutigen Barkeeper halten sich doch selbst für die eigentlichen Prominenten. Warum ich trotzdem so oft wie möglich hinfahre? Das ist eine komplizierte Geschichte, und wahrscheinlich kann man die nicht so einfach mit der Luft oder dem Klima oder der wachsenden Schar von Vertrauten auf dem Friedhof in Keitum oder den vielen Sonnenstunden oder der gefühlten Nähe zu Hamburg erklären. (...)

Ich gebe zu, (...) dass Sylt selbst dann nicht totzukriegen wäre, wenn man dem Tourismus freien Lauf lässt. Weil es halt selbst dann immer noch Dünentäler und Lichtungen und Strände geben wird und Bauerngärten und Heidelandschaften, die kein Zugereister findet, wenigstens nicht in den paar Wochen seines Aufenthalts, Plätze, an denen alles so ist, wie es immer schon war. Und Sylt, dies nun als Schluss meiner merkwürdigen Liebeserklärung, bleibt selbstverständlich für immer die Insel meiner Sehnsucht. Eine Art Rettungsboje, an der ich mich für eine gewisse Zeit festhalten und erholen kann von den vielen Wellenschlägen und vor allem den Wellentälern alltäglicher Festlandswirren. Ist dies vielleicht das wahre Geheimnis von Sylt.“ Die Insel hat allen Grund, um Michael Jürgs zu trauern. Um einen Mann, der ein bisschen mit darüber gewacht hat, dass wir Sylt nicht aus dem kritischen Blick verlieren, aber auch darüber, dass wir bei aller Kritik die Einmaligkeit der Insel zu schätzen, ja zu lieben wissen.

Danke, lieber Michael Jürgs, dass Sie hier waren!