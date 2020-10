Ein Leben für die Sylter Jugend

Andreas-Peter-Jensen-Stiftung ehrt ihren Stifter mit einem Gedenkstein

15. Oktober 2020, 18:48 Uhr

Westerland | „Wir haben ihn gemocht, geliebt. Das haben wir ihm zu selten gesagt“, sagt Peter Schnittgard, den Blick nach vorn gerichtet. Er lächelt. „Zum Gedenken an Andreas Peter ‚Desche‘ Jensen - Förderer der Jugendarbeit auf Sylt“ steht auf dem hüfthohen Gedenkstein, der gestern Mittag unter anderem von den Mitgliedern der Andreas-Peter-Jensen-Stiftung, sowie dem Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel eingeweiht wurde.

Andreas Peter Jensen wurde am 31. März 1901 in Tinnum geboren, besuchte die Volksschule in Westerland, trat 1910 den Pfadfindern bei. Er verließ Sylt als junger Mann – sein Weg führte ihn über Föhr nach Kappeln, wo er seine Ausbildung zum Jugendleiter begann und schließlich die Pfadfindergruppe Kappeln gründete. 1926 kam er schließlich zurück. Das Jugendhaus Jensen wurde sieben Jahre später errichtet, hauptsächlich junge Frauen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren wurden dort aufgenommen, aber auch Eltern mit Kindern. Bis zu seinem Tod 1974 sei er in der Jugendarbeit tätig gewesen, erzählt Eberhard Eberle, Sprecher der Andreas-Peter-Jensen-Stiftung. Und irgendwie ja auch noch danach. In seinem Testament verfügte der Sylter, dass sein Jugendheim zum „Zwecke der Jugendwohlfahrt“ an den Kreis Nordfriesland übergehen sollte. Dieser, außer Stande das Haus umzubauen und weiter zu betreiben, entschied sich für den Verkauf des Grundstücks. Von dem Ertrag von 160 000 D-Mark wurde 1979 die Andreas-Peter-Jensen-Stiftung gegründet, die ihre Erträge nutzt, um verschiedene Jugendprojekte auf der Insel zu fördern. Rund 150 000 Euro wurden bis heute an die Projekte ausgeschüttet, wie Eberle berichtet.

Da der Bruder des Stifters die Grabstätte nicht weiter pflegen konnte, hat die Stiftung seit 1983 diese Aufgabe übernommen – nun wurde das Grab aufgegeben. Stattdessen erinnert der Gedenkstein an den Mann, der sein Leben der Sylter Jugend widmete und den Ökelnamen „Desche“ trug. „Wir haben ihn gerne geneckt“, erinnert Peter Schnittgard sich. Eberhard Eberle lächelt milde, nickt zustimmend.

Sie erinnern sich an „seine einzigartige Art“ die Dinge anzugehen. „Ich mache es selbst, ich nehme es in die Hand“ sei sein Motto gewesen, wie Peter Schnittgard sagt.

Wenn es damals hieß „Dann gehen wir mal zu Onkel Desche“, versammelte sich die Jugend in Jensens Garten, der sich zum Rückzugsort für die jungen Insulaner entwickelte. Die Jugendlichen konnten hier Dinge tun, für die zuhause kein Raum war – spielen, kreativ sein, sich auch mal „auskotzen“, wie Schnittgard erzählt. Manchmal hätten einige der jungen Leute auch in Jensens Garten gezeltet. „Er tat all das auf seine Art“, erinnert Peter Schnittgard sich. „Liebevoll, kumpelhaft und ohne auf Dank zu warten.“ Er habe der Jugend etwas an die Hand geben wollen, mit der sie ihre Wünsche selbst gestalten können. Ja, Andreas Peter Jensen war für die Sylter Jugendlichen da. Und er ist es noch: Seit 2004 werden Schulen, Kindergärten, Vereine oder andere Jugendgruppen jährlich mit rund 5000 Euro gefördert.

Peter Schnittgard wirft noch einen letzten Blick auf den Gedenkstein, der auf den Neuen Friedhof in Westerland steht: „Andreas, alles Gute“.