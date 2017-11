Mensch des Jahres 2017 : Ein Leben für den Küstenschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: Henningsen 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 28.Nov.2017

Wenn es um den Schutz ihrer Insel geht, verstehen Sylter keinen Spaß. Schließlich ist kein anderes deutsches Eiland so den Kräften der Nordsee ausgeliefert wie Sylt. Eine schwere Sturmflut kann die Insel auseinanderbrechen – so wie 1962, als Hörnum vorübergehend vom Rest der Insel abgeschnitten war. Küstenschutz – das ist für die Insulaner eine lebenswichtige Aufgabe.

Helge Jansen hat vor zehn Jahren die Initiative ergriffen und eine Stiftung gegründet, um den Schutz der Insel auf eine breitere Grundlage zu stellen: die Stiftung Küstenschutz Sylt. Als Schirmherrn konnte Jansen den damaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen gewinnen. Zweck der Stiftung ist es, die Küstenschutzmaßnahmen des Landes und des Landschaftszweckverbandes Sylt zu unterstützen. Der Zinserlös aus dem Stiftungskapital wird für den Schutz der Sylter Küste eingesetzt. Natürlich hat die Niedrigzinspolitik allen Stiftungen einen Dämpfer versetzt, die erwarteten sechs Prozent Rendite sind derzeit nicht möglich. Trotzdem habe die Stiftung bewiesen, dass „wir Sylter uns auch selber um den Küstenschutz kümmern“, sagt Jansen. Die Sylter stellten nicht nur Forderungen an die Landesregierung, sondern leisteten aktiv einen Beitrag zum Schutz ihrer Insel.

Das war vorher nicht selbstverständlich – es gab ein Gegeneinander zwischen den Syltern, dem Landschaftszweckverband und der Landesregierung, insbesondere Landwirtschaftsminister Günter Flessner. Doch nach vielen Gesprächen sei es zu einer vernünftigen Zusammenarbeit mit dem Land und einem gedeihlichen Dialog in Küstenschutzfragen gekommen, erinnert sich Helge Jansen. Das Land erhöhte die Küstenschutzmittel, der Fachplan Sylt wurde überarbeitet.

Die Stiftung – ein erfolgreiches Modell, das durch eine Kooperation mit dem DB Sylt Shuttle einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist. Autozugkunden bekommen für einen Euro Aufpreis ein „Syltschützer-Ticket“ und tragen somit zum Erhalt der Nordseeinsel bei. Diese Idee, die damals von ihm als Stiftungsvorsitzendem und der Aufsichtsratsvorsitzenden Petra Reiber gemeinsam entwickelt worden sei, habe bis heute rund 500 000 Euro zum Stiftungskapital von 1,1 Millionen Euro beigetragen. Knapp jeder dritte Autozugkunde entscheide sich für das Syltschützer-Ticket. Monatlich wachse das Stiftungskapital so um 5000 bis 8000 Euro.

Die Stiftung finanziert nicht die umfangreichen Maßnahmen bei der Sandvorspülung oder dem Deichbau – das ist Aufgabe des nationalen Küstenschutzes. Aber sie engagierte sich als erstes 2013 mit 21 000 Euro bei der Außendeichsanierung an der Kampener Vogelkoje – dieser Küstenabschnitt gehört nicht in den Aufgabenbereich des Landes. Im Jahr 2014 kamen nochmal 15 000 Euro für diese Deichbaumaßnahme hinzu.

Stolz ist Helge Jansen aber auch auf positive Anregungen, die bei der Sandvorspülung eingebracht werden konnten. Früher wurde die Maßnahme alljährlich neu ausgeschrieben, die Firma musste mitsamt Rohren, Baggern und Schiffen anrücken und wieder abrücken. Seitdem der Auftrag auf vier Jahre vergeben wird, spart das Land jedes Jahr rund 1,5 Millionen Euro.

Dabei ist der engagierte Küstenschützer eigentlich gar kein Sylter – Helge Jansen kam erst 1969 als gelernter Elektroinstallateur aus Flensburg für ein Praktikum ins ADS-Kinderheim nach Rantum. Nach dem Studium zum Diplom-Sozialpädagogen in Kiel kam er als Erzieher nach Rantum zurück und übernahm dort 1978 erst die Leitung des ADS-Freizeitzentrums und 1989 die Leitung des Gerd-Lausen-Hauses. Dazu gehören ein Schullandheim mit Platz für 220 Schüler und ein Tagungshaus mit 40 Zimmern, betrieben von der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS). Hinzu kam eine ganze Reihe von Ehrenämtern: Jansen leitete den Verein Rantumer Jugend, den Inseljugendring, den Landschaftszweckverband, die Insel- und Halligkonferenz. 1990 bis 2008 war er Bürgermeister von Rantum und 2003 bis 2009 Amtsvorsteher des Amtes Landschaft Sylt – und hatte maßgeblichen Anteil an der Fusion zur Gemeinde Sylt. Seit dem Eintritt ins Rentenalter lebt Jansen mit seiner Frau Maren wieder auf dem Festland, in der Nähe der vier Kinder. Doch sein größter Erfolg, blickt der 69-Jährige zurück, war die Gründung der Stiftung Küstenschutz Sylt.

