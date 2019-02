Klassik auf Sylt : Ein Kontertenor an der Mühleisenorgel

Beim Mittwochskonzert in der St.-Severin-Kirche spielt am 13. Februar Dmitry Egorov Werke von Bach, Brahms und Reger.

12. Februar 2019, 18:22 Uhr

Sylt | Am Mittwoch, 13. Februar, um 20.15 Uhr findet in der St.-Severin-Kirche das zweite Orgelkonzert dieser Saison statt: Dmitry Egorov spielt die Dorische Toccata und Fuge in d-Moll von Bach, Elf Choralvorspiele op. 122 von Brahms, und Regers Introduktion und Passacaglia Opus Posthum.

Der Kontertenor und Organist Dmitry Egorov wurde in St. Petersburg geboren und lebt seit mehreren Jahren in Keitum. Er erhielt seine erste Ausbildung an der Chorschule der Staatlichen St. Petersburger Glinka-Kapelle, studierte dann Chorleitung und Orgel am Staatlichen Rimsky-Korsakov-Konservatorium in St. Petersburg und wurde Preisträger im Fach Orgel beim internationalen Musikwettbewerb in Dobritsch (Bulgarien). Weitere Studien führten ihn an die Hochschule für Kirchenmusik der evangelischen Kirche von Westfalen zu Herford und an die Musikhochschule der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Nach dem Studium in Deutschland wirkte er als Organist im Staatlichen Mariinsky-Theater in St. Petersburg und singt solo wie auch in verschiedenen Kammerchören und Ensembles renommierter Opernhäuser in Deutschland und Europa, wofür er mehrfach ausgezeichnet wurde. 2011 erschien sein erstes Solo-Album „Il primo uomo“ (Sony Music) mit ausgewählten Arien von Händel und Scarlatti mit dem Frankfurter Kammerorchester „La stagione“.

Neben seiner Arbeit als Kontertenor arbeitet Dmitry Egorov eng mit dem Kantor der St.-Severin-Kirche, Alexander Ivanov, zusammen und vertritt ihn auch bei Gottesdiensten, Trauungen, Taufen und Beisetzungen an der Mühleisenorgel.

In der Woche darauf, am 20. Februar, folgt ein Orgelkonzert von Alexander Ivanov. Er spielt sein Programm „Willst Du Dein Herz mir schenken“ mit berühmten Werken zur Hochzeit von Charpentier, Bach, Purcell, Gounod, Mendelssohn Bartholdy, Schubert und anderen.

Karten sind an allen Tourismus-Services, den Vorverkaufsstellen der Insel oder online über www.insel-sylt.de/veranstaltungen erhältlich. Am Konzerttag ist zudem ab 19.30 Uhr noch ein Kartenkontingent an der Abendkasse erhältlich. Das gesamte Mittwochskonzertprogramm dieser Saison kann auf www.st-severin.de heruntergeladen werden.