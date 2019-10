Ein Jahr, das stark macht

Junge Menschen haben die Möglichkeit einen Freiwilligendienst auf Sylt zu leisten

23. Oktober 2019, 17:46 Uhr

Sylt | Für viele junge Menschen steht nach dem Schulabschluss die große Frage: Was nun? Einige finden die Antwort in einem Freiwilligendienst – die dabei wohl bekanntesten sind der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ).

Einsatzstellen bieten unter anderem die Norddörfer Kirchengemeinde und die Sylter Werkstätten.

Seit vielen Jahren hat die Kirchengemeinde in Wenningstedt Freiwillige – früher Zivildienstleistende, heute FSJler und BFDler. In den meisten Fällen einen Jungen und ein Mädchen. „Das ist eigentlich die perfekte Kombination, wie ich finde“, verrät Katrin Wenzel Lück, Vorgesetzte und Betreuerin der jungen Menschen. Die Hauptaufgabe der FSJler stellt der Betreuung von Senioren dar: „Es gibt einfach, Betreuungsfälle, die sich in der Gesellschaft eines jungen Mannes oder einer jungen Frau wohler fühlen – so können wir immer den passenden Ansprechpartner schicken.“

Viele der Senioren sind auf Hilfe angewiesen – denn alleine ist der Weg zum Arzt oder zum Einkaufen oft nicht mehr zu bewältigen. „Außerdem sind einige sehr einsam“, erzählt Katrin Wenzel-Lück weiter. Die Aufgabe der FSJler besteht darin zu helfen, wo es geht. Sie gehen mit den älteren Menschen spazieren und bieten Fahrdienste – und manchmal reicht es schon einfach nur zuzuhören.

Freya Heinen ist seit September in der Gemeinde als FSJlerin tätig: Sie kannte Sylt vorher nur als Urlaubsinsel - als klar war, dass sie nach der Schule ein FSJ machen möchte bewarb sie sich auf die Stelle:„Ein FÖJ kam für mich nicht in Frage, ich muss mit Menschen arbeiten.“ Nach dem Jahr möchte sie auf jeden Fall studieren – etwas Soziales soll es sein: „Grundschullehramt oder Sonderpädagogik“, so die junge Frau.

Dass die Arbeit nicht immer einfach ist, weiß sie auch: „Es ist schon krass mit welchen Geschichten man konfrontiert wird“, findet die 18-Jährige. „Man lernt hier fürs Leben.“ Auch ihre Kollegin Jara Prager (19) bestätigt das. Die beiden leben zusammen in der „FSJler-Wohnung“ des Pastorats, denn die Kirchengemeinde vergibt die Stellen ausschließlich an Festländer. „Ich denke, dass es auch der Gemeinschaft gut tut“, erklärt Katrin Wenzel-Lück. „Das stärkt die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein“.

Sollten sich die Freiwilligendienstleistenden sich doch einmal alleine oder verloren fühlen, dann ist Katrins Tür jederzeit für sie offen: „Wenn irgendetwas ist – auch unabhängig vom Dienst – bin ich immer für unsere FSJler da.“ Denn eines sollte man nicht vergessen: Die Arbeit mit alten Menschen birgt immer das Risiko jemanden zu verlieren. „Für einige ist es das erste Mal, dass sie mit dem Tod konfrontiert werden“, erzählt Katrin Wenzel-Lück. Sie hat viele FSJler kommen und gehen sehen und weiß: „Die fahren hier definitiv selbstständiger wieder weg.“

Diese Erfahrung machte auch Nida Inay – sie betreut die Freiwilligendienstleistenden der Sylter Werkstätten: „Ich behandle meine ‚Bufdis‘ als vollwertige Arbeitskollegen, denen ich Verantwortung übergeben kann.“

Zur Zeit sind drei Freiwilligendienstleistende bei den Sylter Werkstätten angestellt. Die beiden FSJler Armin Müller und Enric Mielke arbeiten in der Kerzenmanufaktur und der Montage. „Die Assistenz basiert in beiden Arbeitsbereichen auf der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Arbeitsprozessen“, erklärt Nida Inay.

Ein weiterer BFDler arbeitet in der Tagesförderstätte: Jean Leonard Iragena kommt aus Ostafrika und wurde über die Organisation Artefakt auf die Stelle aufmerksam. „Artefakt organisiert einen Austausch mit Ostafrika“, erklärt Michael Pade, Leiter der Sylter Werkstätten. „Die Afrikaner haben meist eine Ausbildung abgeschlossen und absolvieren dann ein ausbildungsnahes BFD in Deutschland.“ Jean Leonard Iragena hat beispielsweise Physiotherapie in Ruanda studiert,und „arbeitet nun eng mit dem Physiotheraupeuten in der Tagesförderstelle zusammen“, so Pade.

„Unsere Freiwilligendienstleistenden sind eine große Bereicherung für uns“, da sind Michael Pade und Nida Inay sich einig. „Die bringen frischen Wind rein.“

n einem weiteren Teil werden die Einsatzstellen im Naturzentrum und bei der Söl’ring Foriining vorgestellt.