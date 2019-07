Ein Instrument, vier Hände und klassische Werke

von Anja Werner

21. Juli 2019, 15:55 Uhr

Kampen | Die Pianisten Arianna Körting und Robin Giesbrecht trafen sich an der Juilliard School als Einzelkünstler. Bald fanden sie beruflich und auch privat zusammen. In Konzertsälen von Europa bis Ostasien und den USA begeistern die beiden jungen Künstler ihr Publikum. Sie kombinieren ihre Talente musikalisch brillant und mit erstaunlicher Technik. Arianna Körting ist mehrfach international preisgekrönte Steinway-Künstlerin, Robin Giesbrecht wird für seine „atemberaubende Bravour und scheinbar grenzenlose Virtuosität“ und „Flinkheit an den Tasten“ gelobt. Am Montag, 22. Juli, ab 20 Uhr spielen beide Pianisten im Kaamp-Hüs, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf für 21 Euro, Abendkasse: 25 Euro, Kinder und Jugendliche frei.