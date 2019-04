Europawahl am 26. Mai : Ein Grundwerte-TÜV für Europa?

Bei einer SPD-Veranstaltung in Westerland setzte sich Staatsminister Michael Roth für ein sozialeres Europa ein.

von Ralf Henningsen

28. April 2019, 10:47 Uhr

Westerland | Am 26. Mai gehen die Deutschen bereits zum neunten Mal an die Wahlurnen, um ihre Kandidaten in das Europäische Parlament zu wählen. Der derzeitige politische Trend ist jedoch kein leichter für Europa, weiß auch Michael Roth. Für die SPD sitzt er seit 1998 im Deutschen Bundestag und ist seit 2013 Staatsminister für Europa: „Wir erleben einen Zeitenwechsel, der auch Deutschland erfasst hat. Das Erstarken von Nationalismus und Populismus ist ein globales Phänomen: in den USA, in Brasilien, aber vor allem auch in Europa und durch den Einzug der AfD in den Bundestag und die Landtage nun auch in Deutschland.“

Die Politik der Mitte habe es nicht geschafft, die Menschen in Krisenzeiten dort abzuholen, wo sie waren. „In dieses Vakuum sind Populisten gestoßen, die Ängste nicht beantworten, sondern sie noch verstärken.“ Darum sei diese Europawahl auch ein Test: „Schaffen wir es, zu verdeutlichen, dass man Europa nicht besser macht, indem man es abschafft?“

Exakt einen Monat vor der Europawahl war er darum am Freitag auf Sylt zu Gast, um vor den rund 50 interessierten Besuchern im Restaurant Luzifer Mut zu machen für ein vereintes Europa: „Wir sind zwar aus dem gröbsten raus und für die Mehrzahl ist die EU wieder Teil der Lösung, und nicht des Problems.“ Aber man müsse auch deutlich machen, dass Europa eine Lebensversicherung für Zeiten der Krise sei: „Es ist legitim, Kritik an der EU zu üben, aber man muss sie nicht abschaffen, wie es die Nationalisten wollen. Die Schleswig-Holsteiner wollen ja auch nicht gleich aus der Bundesrepublik Deutschland austreten, wenn sie mit Frau Merkel mal nicht einverstanden sind.“

In seinem Vortrag „Europa kann mehr“ setzte er sich für gemeinsame Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität ein. „Was Europa kann, hängt ja auch immer davon ab, wo die Mehrheiten liegen. Wenn man ein sozialeres, gerechteres Europa möchte, das für den Frieden eintritt, braucht man dafür ein Europäisches Parlament, das sich zu diesen Zielen bekennt.“ Darum seine Idee: „Ein Grundwerte-TÜV, der alle Mitgliedsstaaten regelmäßig überprüft, ob sie die vereinbarten Werte einhalten.“

Ob Deutschland selbst alle Grundwerte immer einhält und was geeignete Konsequenzen für Verstöße sein könnten, war anschließend Teil der gemeinsamen Diskussionsrunde. Hier meldete sich auch Bettina Hagedorn zu Wort, die ihren Parteikollegen begleitete und als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen einen weiteren Grund nannte, warum diese Europawahl aus ihrer Sicht die wichtigste seit Jahrzehnten sei: „Wir gehen auf Europäischer Ebene nun in Verhandlungen, um die Haushaltsplanung der EU und ihre Förderpolitik ab 2021 festzulegen.“ Der bisherige Etat speiste sich aus einem Prozent der Bruttoinlandsprodukte aller Mitgliedsstaaten und wurde zu über 70 Prozent in die Landwirtschaft investiert. „Europa wird in Zukunft aber ganz neue Aufgaben haben: Das Schützen unserer Außengrenzen und das Verteilen von Flüchtlingen in Europa beispielsweise. Das alles kostet Geld – umso mehr, wenn England aus der EU ausgetreten ist.“ In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird die Ratspräsidentschaft turnusmäßig wechseln und dann bei Deutschland liegen, „also wird es unsere Aufgabe sein, alle Interessen zusammenzuführen und die nötigen Kompromisse zu finden. Mit dem derzeit prognostizierten Umfang an Nationalisten und Populisten im Europäischen Parlament wird das kaum möglich sein.“



Wählen ist jetzt schon möglich





Die Briefwahl zur Europawahl ist bereits möglich: Während den regulären Öffnungszeiten können die Unterlagen im Verwaltungsgebäude der Inselverwaltung Sylt, Bahnweg 20-22, abgeholt werden oder sofort gewählt werden. Mitzubringen sind Personalausweis und/ oder Wahlbenachrichtigung. Die Briefwahlunterlagen können auch auf dem Postweg beantragt werden. Dafür ist der Antrag auf Wahlschein an die Gemeinde Sylt, Wahlbüro, Postfach 1664, 25969 Sylt OT Westerland, zu senden. Die Briefwahlunterlagen werden dann an die gewünschte Anschrift versandt. Ein Vordruck hierfür ist auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsschreibens zu finden, das bis spätestens 5. Mai 2019 jedem Wahlberechtigten zugeht.