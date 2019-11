Ein gelungener Auftakt

Holger Bodendorf will das Island Food Festival noch weiter entwickeln

10. November 2019, 11:38 Uhr

Tinnum | Premiere geglückt. Mit seinem neu kreierten Island Food Festival hat Holger Bodendorf nach eigener Aussage „voll den Nerv getroffen“. Die Absicht, in der ruhigeren Syltzeit Köchefreunde aus der internationalen Spitzengastronomie sowie Top-Winzer und befreundete insulare Kollegen zu einem dreitägigen Genusstreffen einzuladen, „hat nicht nur gut funktioniert, sondern auch noch echt Spaß gemacht“. Bodendorfs Resümee ist zugleich die Ankündigung, das „Island Food Festival mindestens einmal im Jahr stattfinden zu lassen. Die Idee ist, jeweils ganz unterschiedliche internationale, nationale oder regionale Genuss-Themen zu präsentieren. Eines ist aber immer klar: es wird locker, überraschend und kulinarisch anspruchsvoll“.

Ein Versprechen, das Holger Bodendorf bei seiner Küchenparty „richtig cool“ einlöste, wie ein begeisterter Gast spontan das Speise-, Wein- und Musikangebot lobte. Etwa 100 Freunde des guten Essens und der unbeschwerten Geselligkeit, „Foodies“ wie Bodendorf sie gerne nennt, erlebten am Sonnabendabend in seinem Landhaus Stricker den Festivalabschluss als Begegnung mit bekannten Sylter Köchen wie Alexandro Pape (Sylter Genussmacherei), Sven Pietschmann (Brot& Bier), Dieter Jensen (Alter Gasthof), Sepp Reisenberger (S-Point), Peter Drögemüller (Samoa Seepferdchen), Dennis Brühl und Philip Rümmele (Landhaus Stricker). Die bewiesen an ihren Ständen, dass Tacos, Hot Dogs, Garnelen, Burger oder Pasta, Süppchen, Salat und Dessert kleine, überzeugende Köstlichkeiten sein können, die dank perfekter Zutaten und raffinierter Zubereitungsformen süchtig machen können.

„Dass diese wunderbaren Sylter Kollegen gleich zu gesagt haben, als ich sie fragte, ob sie mitmachen würden, hat wieder mal gezeigt, wie toll die Insel tickt“. Wie gut sie auch zu feiern versteht, zeigte sich spätestens als Peter Kliem in der Bar auflegte und sich schnell und beständig die Tanzfläche füllte. „Mehr geht doch nicht“, freute sich Holger Bodendorf gegen Mitternacht über seine Foodies und ihre Genussfreude.