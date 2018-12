Weihnachten auf Sylt : Ein feucht-fröhliches Vergnügen

Weihnachten auf Sylt fuhren Weihnachtsmänner auf Harleys durch die Friedrichstraße und sprangen Wasserratten in die kalte Nordsee.

von Julia Nieß

26. Dezember 2018, 16:51 Uhr

Westerland | Unter den Blicken von mehreren Tausend Zuschauern, die eingemummelt in dicken Jacken am Strand standen, sprangen gestern 150 Wasserratten beim 34. Westerländer Weihnachtsbaden in die Fluten. Die Bedingungen waren – jedenfalls für diese Jahreszeit – ideal: Beim Start um 14.30 Uhr herrschten immerhin acht Grad Außentemperatur, fünf Grad Wassertemperatur und nur ein leichter Wind. Beaufsichtigt wurden die Badenden die ganze von DRK, DGzRS, Wasserwacht und der Feuerwehr Westerland. Der jüngste Teilnehmer unter den Schwimmern war fünf Jahre alt, der älteste Teilnehmer 83 Jahre – und bereits das 22. Mal bei dem Spektakel dabei. Zahlreiche Sylter und Gäste gingen verkleidet ins Wasser, andere kamen in Badekleidung oder gleich ganz nackt. Im Anschluss sang der Shanty-Chor in der Musikmuschel.

Am Tag zuvor ging es in der Friedrichstraße etwas heißer zu: Das Harley-Davidson Sylt-Chapter veranstaltete seine traditionelle Weihnachtstour und zahlreiche Weihnachtsmänner und Engel fuhren auf ihren Maschinen durch die Westerländer Einkaufsstraße und brachten mit allerlei Süßkram die Kinderaugen zum Leuchten.