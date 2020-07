Sylter Verbrechen : Ein Fall von Körperverletzung mit Todesfolge

In unserer Serie über Sylter Kriminalfälle geht es diesmal um einen tödlich endenden Streit im Flüchtlingsheim im Jahr 2015.

12. Juli 2020, 12:01 Uhr

Westerland | Ruhig und friedlich liegt sie da, die Insel die Sylt. Doch ab und zu wurde die Idylle der Insel in den letzten Jahren zerstört, nämlich dann, wenn Verbrechen begangen wurden, wie man sie sonst nur in einem Sylt-Krimi erwartet.

Es ist ein grauer Novembermorgen im Jahr 2015, als Sabir A. I. blutüberströmt aus dem roten Klinkerbau in Westerland stolpert. Ein Messer steckt in seinem Hals.

Drei Mal wurde im Männer-Gemeinschaftsbad der Asylunterkunft am Sjipwai auf den jungen Somalier eingestochen – ein Stich traf Sabir in den linken Oberarm, einer die Schulter. Der dritte und letzte Stich traf ihn in den Hals – 16 Zentimeter tief steckte das Messer, durchschnitt die Halsvene, die Schlagader und den Kehlkopf – die Klinge des Messers brach dabei ab.

Der 21-jährige Somalier eilte aus der Unterkunft, lief um das Gebäude herum, brach schließlich zusammen. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verblutete der junge Mann noch im Rettungswagen.

Sabir lebte bereits ein Jahr in Deutschland, genauer in München. Nach Sylt war er gereist, um Freunde in der Unterkunft im Sjipwaj zu besuchen. Drei Tage verbrachte der Somalier hier, bis er an jenem Morgen auf Emad Mohammad A. traf.

Emad A. wurde in Saudi-Arabien geboren, mit fünf Jahren kam er in den Jemen, wo er die Schule bis zum Gymnasium besuchte. Anschließend hat er für Ölunternehmen gearbeitet. Dann gelangte er nach Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland, bis er schließlich im Jahr 2014 nach Deutschland kam und einen Platz in der Flüchtlingsunterkunft auf Sylt fand.

Am Anfang war noch alles in Ordnung. Doch eine Woche vor der Tat wurde Emad A. immer stiller, wollte seine Medikamente nicht mehr nehmen. Immer häufiger kam es vor, dass der Mann aus dem Jemen sich zurückzog. Zeitweise aß und schlief er kaum. Emad A. wird noch am Tattag verhaftet.

Am 15. April 2016 kommt es vor dem Landgericht Flensburg zum Prozess gegen den damals 30-Jährigen, der seit seiner Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht war. Mit angelegten Hand- und Fußfesseln und vorsichtigen Schritten betritt er den Gerichtssaal – seine Blicke wirken weich, den Kopf hält der Angeklagte gesenkt.

„Er ist für die Allgemeinheit gefährlich“, heißt es von Seiten des Staatsanwalts. „Aufgrund einer seelischen, krankhaften Störung war er nicht in der Lage, das Unrecht zu erkennen.“

Die Anlage wirft Emad A. vor, vorsätzlich einen Menschen getötet zu haben. Dieser möchte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, stattdessen berichtet er von seiner Vergangenheit: Warum er den Jemen verlassen habe, fragt der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte gibt einen Racheschwur gegen seine Familie als Grund an. Ein Cousin habe jemanden einer anderen Familie getötet, die nun seine Familie mit dem Tode bedroht.

Ein Zeuge aus der Flüchtlingsunterkunft im Sjipwai gibt im Verlauf des Prozesses an, am frühen Morgen jenes 4. Novembers 2015 einen Schrei vernommen zu haben, dann Schritte – plötzlich habe Emad A. vor seiner Zimmertür gestanden, sei auf ihn zugegangen. „Ich habe in seinen Augen gesehen, dass er mir etwas antun wollte und habe ‚Nein, Nein, Nein‘ gerufen.“ Dann sei er davongelaufen, berichtet der Zeuge, ein junger Somalier. „Ich war vom Streit aufgewacht und bin gleich davongerannt“, sagt sein 19-jähriger Zimmergenosse. Beide wurden nicht Zeuge der Tat, sahen Sabir A. I. jedoch vor der Unterkunft zusammenbrechen.

Schließlich wird der Zimmergenosse des Angeklagten befragt. Der 21-jährige Syrer sagt aus, dass Emad A. ihm Angst gemacht habe, als dieser plötzlich ein schwarzes, langes Messer genommen und sich in die Hosentasche gesteckt habe. Am Tattag habe er am Westerländer Bahnhof auf einen Zug gewartet, als er Zeuge der Verhaftung von Emad A. wurde – da habe dieser ein Messer mit orangenem Griff dabei gehabt.

„Er fühlte sich von den Somaliern in der Nachbarunterkunft bedroht und hatte die Wahnvorstellung, dass diese seine Schwester, die sich nicht mal in Deutschland aufhält, gefangen hielten“, sagt der Vorsitzende Richter im Laufe der Verhandlung und untermauert das Urteil der Gutachterin, dass der Angeklagte an einer gefestigten paranoiden Schizophrenie und an Verfolgungswahn leide.

Am vierten und letzten Verhandlungstag, am 28. April, folgt schließlich das Urteil: Das Gericht wertet die Tat zugunsten des Angeklagten als Körperverletzung mit Todesfolge, „wobei es auch für Totschlag gute Gründe gegeben hätte“, wie es in der mündlichen Urteilsbegründung der Kammer heißt.

Emad A. entgeht einer Gefängnisstrafe – er wird für zunächst unbefristete Zeit in einer Psychiatrie untergebracht.

„Unfassbares Pech für das Opfer“, sagt die Verteidigerin des Schuldigen, denn mit Logik lasse sich die Tat nicht nachvollziehen. Sabir A. I. sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.