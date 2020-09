Ein erster Spieltag mit Höhen und Tiefen für Team Sylt

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 15:41 Uhr

Sylt/Föhr | Erster Punktspieltag für die Jugendmannschaften, Pokalachtelfinale für die I. Herren – seit dem vergangenem Wochenende rollt der Ball wieder intensiver!

Das Herrenteam hatte gegen sehr stark aufspielende Hattstedter nicht den Hauch einer Chance. Nach gut 25 Minuten der erste Torschuss der Sylter. Allerdings stand es schon da 2:0 für den TSV Hattstedt, der auch im weiteren Spielverlauf regelmäßig traf. So kam es zu einem Punktestand von 0:5 am Spielende. „Schon abgehakt. Ein Spiel mit hoffentlich vielen Lerneffekten für uns. Denn kommenden Freitag wollen wir auswärts möglichst erfolg-reich in die Punktspielsaison starten!“, verbreitet Obmann Matthias Claasen Optimismus. Das erste Punkt-spiel in der Kreisklasse A wird wieder gegen Hattstedt gespielt. Diesmal gegen die „Zweite“ des TSV.

Höhen und Tiefen – das war wohl das Motto der B-Jugend beim Kreisliga-Auftakt auf der Nachbarinsel Föhr. Nach 26 Minuten führten das Team vom FSV Wyk mit 5:0 Toren. Trainer Michael Wieberneit blieb ruhig, stellte im Mannschaftsgefüge um, redete seinen Männern Mut zur Offensive zu – und die Spieler des Team Sylt belohnten sich noch vor der Pause mit den ersten beiden Anschlusstoren.

Die zweite Hälfte war dann ein einziger Sylter Sturmlauf. Fünf Minuten vor Schluss dann das Ausgleichstor für die Sylter Fußballer zum 5:5-Endstand. Die Tore erzielten Enrik Ljaskaj, Soner Durmishev, Paul Lobitz und Gideon Bredu. Für die B-Jugend geht der Punktspielbetrieb erst nach den Herbstferien weiter.

Die D-Jugend hatte nach der sehr unglücklichen Pokalniederlage in letzter Minute gegen RW Niebüll am vergangenen Mittwoch den Willen zur Wiedergutmachung. Die SG Obere Arlau II war der leidtragende Gegner. 10:0 lautete der Endstand zu Gunsten der Sylter, die sich nun auf die letzte Partie vor den Ferien in Rantrum vorbereiten.

Die E-Jugend musste ihr erstes Spiel in diesem Kalenderjahr mit einer 2:8-Auswärtsniederlage bei der SG Langenhorn/Enge beenden. Bis zur Halbzeit hielten Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es noch vor den Ferien: Am kommenden Sonnabend ab 10.45 Uhr ist die SG Wiedingharde/Emmelsbüll im Sportzentrum Tinnum zu Gast.



Weitere Spiele am kommenden Wochenende:

Sonntag, 20. September um 12 Uhr: F-Jugend – SG Langenhorn/Enge II

Sonntag, 20. September um 14. Uhr: II. Herren – SG Mitte II