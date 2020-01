„Ein deutliches Stück vorangekommen“

Im Interview erklärt Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos), warum er eine zweite Amtszeit anstrebt

13. Januar 2020, 18:53 Uhr

Herr Häckel, auf dem Neujahrsempfang haben Sie angekündigt, für eine Wiederwahl zu kandidieren. Warum so früh?

Der formale Wahlprozess beginnt ja jetzt. Ich arbeite sehr sauber und wollte von vornherein meine Finger da heraushalten. Ich habe meine Kandidatur daher frühzeitig bekanntgegeben und den Gemeindewahlleiterposten an meine Stellvertreterin, Frau Gotthardt, abgegeben. Sie hat dann auch gleich begonnen, den Gemeindewahlausschuss zu koordinieren, der am 4. Februar tagen wird. Dann wird der Wahltermin festgelegt und die Bekanntgabe des Wahltermins folgen.

Für einige ist Ihre Kandidatur eine Überraschung, andere haben es erwartet. War das für sie selber logisch oder haben sie lange mit sich gehadert?

Das ist für mich logisch gewesen. Mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Ich bin auch der Auffassung, dass wir als Gemeinde, als Gemeindeverwaltung gemeinsam mit Politik und Bürgern, in den letzten fünf Jahren extrem viel geschafft haben. Es ist aber wie überall – man kann in sechs Jahren nicht alles erreichen, was man erreichen will.

Die Verwaltung war über 25 Jahre geprägt durch Arbeitsweisen, Strukturen und Prozesse. Wenn ein Neuer an die Spitze der Verwaltung kommt, verändert sich viel. Als ich angefangen habe, gab es Aufgaben und Prozesse, die in zwei, drei oder vier Ämtern abgelaufen sind, was einen riesigen Abstimmungsbedarf notwendig gemacht hat. Deswegen habe ich mit meinen Mitarbeitenden einiges umorganisiert – auch mit dem Ziel, dass ein Prozess nur in einem Amt läuft, um Abstimmungen zu verschlanken. Solche Veränderungen brauchen Zeit. Ich bin sehr forsch angefangen und war sehr schnell, aber mir ist auch sehr schnell klar geworden, dass die Mitarbeitenden ihre Prozesse langsam umgestalten müssen. Das bringt sonst Unruhe, Angst und Unsicherheit und deswegen sind wir langsamer geworden, um die Kolleginnen und Kollegen gut mitzunehmen.

Es war auch ein Lernprozess zu erleben, dass man der Prügelknabe ist für alles, was in dieser Gemeinde passiert – egal, ob man als Bürgermeister betroffen ist oder nicht – das ist die Figur, die das aushalten muss.

Sie sind im Mai 2015 mit großen Zielen gestartet. Sie wollten die Insel lebenswert erhalten, den Autoverkehr reduzieren, den „Overtourism“ zurückfahren. Ist davon viel nachgeblieben oder sind sie da heute auch etwas ruhiger geworden?

Die Themen sind geblieben, daran arbeiten wir in der Tat. Stichwort Overtourism: Viele empfinden die Insel von der Gästezahl her als zu voll. Der Wohlfühlfaktor weicht einem Stressfaktor, wenn viele Menschen auf begrenztem Raum sind, das nehmen sehr viele wahr. Viele Akteure erkennen, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Diese Erkenntnis setzt sich langsam durch. Ich hatte eine Kapazitätsgrenze für die Hotelbetten vorgeschlagen, als das Thema Innenstadt-Hotel diskutiert wurde. Der Bauausschuss ist dieser Idee zunächst gefolgt, dann aber wieder zurückgesprungen. Ich finde ein solches Konzept immer noch klug.

Als Gemeinde beschäftigen wir uns viel zu wenig mit dem Thema Tourismus. Bislang gab es in der Hauptsatzung gar keine Aufgabenzuordnung für diesen Bereich. Nach der Kommunalwahl habe ich das Thema Wirtschaft und Tourismus überhaupt erst wieder in die neue Hauptsatzung gebracht. Aus dem Finanzausschuss wurde der Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Ich glaube, unsere Insel ist für die Touristen immer noch eine sehr tolle Insel. Aber wir müssen auch schauen, dass sich Tourismus verändert. Wir müssen den demographischen Wandel sehen, wir müssen unsere Gästeperspektive sehen, wie stellen wir uns neu auf? Da müssen wir ran.

Beim Bahnverkehr habe ich eine Vorlage in den Umweltausschuss eingebracht mit der Frage, was wir eigentlich erreichen wollen. Wollen wir uns einsetzen für mehr Personenzüge, was zulasten der Autozüge gehen würde? Wollen wir uns weiterhin Dieselloks gefallen lassen? Ich glaube, auch da ist ein Richtungswechsel notwendig und möglich. Aber auch für diese Vorlage wurde ich politisch kritisiert, was mir denn einfiele, diese Vorlage so einzubringen.

Die Politik muss nach dem Gemeindeordnungsrecht den roten Faden setzen und Ziele und Grundsätze festlegen. Diese Ziele und Grundsätze fordere ich Jahr für Jahr ein – es gibt aber keine. Von der Politik werden zu wenig Impulse gesetzt, denke ich.

Wo würden Sie sich denn in 20 Jahren die Autoverladung wünschen?

Ich persönlich wünsche sie mir am gleichen Ort, wo sie jetzt ist. Ich wünsche mir, dass die Deutsche Bahn die Aufstellflächen nochmal optimiert. Dann haben wir einen guten Standort. Wenn wir dann noch die Priorität auf den Personenschienennahverkehr setzen und damit die Anzahl der auf Sylt landenden Autos reduzieren, sind wir auf einem guten Weg.

Ist in 20 Jahren auch die Verwaltungszentralisierung abgeschlossen?

Ich würde es mir wünschen. Auch das ist ein Thema, das seit elf Jahren nicht weiterkommt. Auch da waren wir vor der Kommunalwahl deutlich weiter als heute. Andererseits haben wir jetzt neue politische Aufträge, dass sich das KLM nochmal mit diesem Haus und den Möglichkeiten des Dachausbaus und der alten Feuerwache beschäftigt.

Ich hoffe, dass wir die Verwaltungszentralisierung hier am Standort in den nächsten Jahren realisieren können. Dazu gehört auch die Barrierefreiheit des Rathauses, mit der sich das KLM schon oft beschäftigt hat, die aber auch am Denkmalschutz.gescheitert ist. Mit einem Anbau hätten wir die Möglichkeit für ein neues Treppenhaus von außen und einen Fahrstuhl.

Sind sie zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den vier Amtsbürgermeistern?

Nach der Kommunalwahl gab es einen Wechsel beim Amtsvorsteher. Bürgermeisterin Fifeik und ich arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Dass man nicht immer einer Meinung ist, ist vollkommen klar. Wir sitzen jede Woche beisammen und besprechen die amtsrelevanten Themen. Mit dabei ist der stellvertretende Amtsvorsteher, Bürgermeister Benck. Wir verstehen uns, auch mit Frau Böhm. Die Zusammenarbeit hat sich nach der Kommunalwahl deutlich gebessert. Dass es mit der Südspitze nicht ganz so einfach ist, entnimmt man immer der Presse und auch der Neujahrsansprache von Herrn Speth, aber das hat seine Gründe. Wir als Inselverwaltung wollen einfach nur rechtmäßig und gut arbeiten.

Sind wir nicht heute von einer inselweiten Gemeindefusion weiter entfernt denn je?

In meinem ersten Wahlkampf habe ich von vornherein gesagt, dass ich mich nicht in der ersten Amtsperiode für eine inselweite Fusion einsetzen werde. Wir haben es in den letzten elf Jahren nicht wirklich geschafft zu zeigen, dass die Fusion von drei Gemeinden reibungslos abläuft. Es gibt immer noch Gegensätze zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Dörfern. Wenn wir als Gemeinde Sylt zeigen, dass die Fusion gut ist für uns, dann könnte man vielleicht auch andere Gemeinden überzeugen. Wenn wir aber immer selbst zeigen, dass die Fusion keine Erfolgsgeschichte war und ist – wie soll man dann andere begeistern, mitzumachen?

Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein? Noch hat kein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen...

Ich bin davon überzeugt, dass ich als Verwaltungsleitung ohne politisches Mandat, also ohne eigenes Stimmrecht, eine gute, unpolitische Arbeit mache und wir als Gemeinde viel erreicht haben. Zum Beispiel 150 neue Betreuungsplätze in den Kindergärten. Wir haben den Multipark eingetütet, den Kunstrasenplatz gebaut, den Hebammen-Notruf gerettet und die Digitalisierung in Schule und Verwaltung vorangetrieben. Wir haben die Seniorenarbeit mit einer eigenen Mitarbeiterin unterstützt und werden hoffentlich bald die leerstehenden Senioren-WG-Zimmer mit Leben füllen. Wir haben 200 000 Euro mehr für die Straßen eingeplant. Das Bahnhofs- und ZOB-Umfeld haben wir verkehrssicherer aufgestellt. Auch bei der Transparenz gegenüber Politik und Syltern sind wir ein deutliches Stück vorangekommen. Darauf bin ich wirklich stolz.

Wenn die Wählerinnen und Wähler meinen, ich habe gute Arbeit gemacht und ich bin gut für unsere Gemeinde, dann mögen sie mich bitte wählen. Wenn man meint, es gibt bessere Kandidaten, dann sollen die gewählt werden. Ich bin Demokrat und respektiere andere Meinungen. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ich die Gemeinde Sylt weiter begleiten darf auf ihrem, auf unserem guten Weg.