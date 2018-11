Ein Dankeschön nach 58 Jahren

1960 retteten zwei Sylter Rettungsschwimmer einem Kieler Urlauber das Leben, der sich 58 Jahre später überraschend meldete

30. November 2018

Der 13. Juni 1960, ein Montag, gibt sich ziemlich kühl, das Thermometer klettert auf nur knapp 17 Grad. Doch am Himmel scheint die Sonne an diesem Tag zwölf Stunden lang und lockt viele Urlauber an Sylts Strände.

Auch ein junger Mann aus Kiel will sich abkühlen – und gerät wenig später in Lebensgefahr. In letzter Minute ziehen ihn zwei Rettungsschwimmer an Land. Für die beiden ein Einsatz von vielen. Doch 58 Jahre später sollen sie gänzlich überraschend an dieses Ereignis noch einmal erinnert werden.

Sie waren ein gutes Gespann, Uwe Drath und Wolfgang Isermann. Am Westerländer Hauptstrand hielten sie zehn Jahre lang gemeinsam Wacht. Es waren oft anstrengende Dienste – „manchmal haben wir an einem Tag zehn Leute rausgezogen“, erinnert sich Uwe Drath und sein ehemaliger Spannmann ergänzt: „Einmal hing eine ganze Familie an der Rettungsleine, das kostete wirklich Kraft.“

Außer einem Dankeschön haben die beiden von den vielen Geretteten nie wieder etwas gehört. Bis vor kurzem. Da meldete sich ein älterer Herr, zu Besuch auf Sylt. Bei einem Glas Sekt stattete er Drath und Isermann nochmals persönlich Dank ab für seine Rettung. Doch damit nicht genug: Der Gast hinterließ einen Briefumschlag. Groß war das Erstaunen bei den Lebensrettern, als sie dem Umschlag nebst eines Briefes 600 Euro entnahmen. „Wir waren platt“, sagt Isermann. Rührend hatte der Senior aus Kiel folgende Zeilen verfasst: „Mein Leben verdanke ich Ihnen. Hätten sie mich damals nicht vor dem Ertrinken gerettet, wäre mein Leben an diesem Tage zu Ende gegangen.

Rückblickend kann ich sagen, dass mir der Herrgott ein schönes Leben geschenkt hat. Ich bin sehr glücklich mit meiner Frau, habe zwei Kinder und einen Enkel. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und verbleibe in großer Dankbarkeit.“

Mit dem Besuch des Kielers wurden bei Uwe Drath (90) und Wolfgang Isermann (88) viele Erinnerungen an die alten Zeiten wach. „Damals durften am Strand ja noch Burgen gebaut werden. Na, da haben wir uns ein paar Mark dazuverdient, indem wir Schaufeln verliehen“, schmunzelt Isermann augenzwinkernd. Und Uwe Drath erinnert sich noch gut an „die gewaltigen Makrelenfänge“ vom Boot aus und wie er auf einem Brett über das Wasser pflügte – „ich war Sylts erster Wellenreiter“.

Anstrengende Zeiten seien es gewesen, „weil am Hauptstrand seinerzeit ein immenser Badebetrieb herrschte“, aber doch auch schöne Zeiten: „Unsere Schwimmerkarre stand direkt am Flutsaum. So hatten wir alles im Blick und auch direkten Kontakt mit den Badegästen. Das war eben alles noch sehr persönlich.“