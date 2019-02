Sangesfreunde gesucht : Ein Chor für einen Auftritt

Nach vier Proben mit Kantor Christian Bechmann tritt der Projektchor in St. Nicolai auf.

Der Projektchor an der St.-Nicolai-Kirche ist eine gute Gelegenheit für alle, die Lust haben zu singen, sich aber nicht längerfristig in einem Chor einbringen können. Mit Kantor Christian Bechmann werden an vier Abenden Lieder aus Gospel und Pop einstudiert, um diese am 3. März im Gottesdienst in St. Nicolai zu singen. Geprobt wird diesmal wegen Terminüberschneidungen zunächst in der Aula der Nicolai-Schule (Freitag, 8. und 15. Februar, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr) und dann in der Nicolaikirche (Freitag, 22. Februar und 1. März, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr). Um Anmeldung an christian.bechmann@ gmx.de oder unter Tel. 0174/3177139 wird gebeten.