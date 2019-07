Sylter Musiksommer : Ein bleibender Konzertgenuss

Jürgen Borstelmann und Thomas Vester spannten in der Hörnumer Kirche einen musikalischen Bogen vom Barock bis in die Gegenwart.

von shz.de

28. Juli 2019, 16:01 Uhr

Hörnum | Es sind diese Sommertage auf Sylt, die sich mit Sonne, Wellen, Meer und Badefreuden verbinden. Werden sie durch ein abendliches Konzert, etwa mit Musik von Bach, Grieg oder Tschaikowsky gekrönt, mögen sie vielen unvergessen bleiben. Diese Momente bereichern den Aufenthalt auf der Insel. Und sie geraten so auch zu Bausteinen für unser Leben.

Zu viel versprochen? Von wegen! Vor wenigen Tagen war das in Hörnums Segelkirche St. Thomas zu erleben. Am Altar brannten die Kerzen, in ihrer Mitte ein sommerlicher Blumenstrauß. Die untergehende Sonne tat ein Übriges mit ihren Strahlen, die ihren Weg durch die bunten Kirchenfenster suchten.

Die Grußworte von Pastorin Annette Gruenagel, die der ansehnlichen Besucherschar „einen wunderschönen Abend“ wünschte, lösten Jürgen Borstelmann (Orgel) und Thomas Vester (Saxophon) mit einem musikalischen Programm ein, das einen Bogen spannte vom Barock bis in die Gegenwart. Es präsentierte dabei alle Musikepochen.

Der Auftakt: vertraute, recht melodische Werke von Johann Sebastian Bach (etwa das geistliche Lied „Bist du bei mir“). Ein erster Höhepunkt sodann Georg Friedrich Händels Chaconne G-Dur, für die Orgel eigens vom Hörnumer Kirchenmusiker eingerichtet. Ein Stück, „dessen große Spielfreude ich besonders schätze“, wie er mir noch kurz vor dem Konzert bekannte.

Aufmerken ließen zwei Kompositionen des Franzosen Erik Satie, der 1888 kurze atmosphärische Stücke unter dem Titel „Gymnopodien“ komponierte. Borstelmanns virtuose Darbietung ließ sowohl die teils tänzerisch (entfernt an einen Ländler erinnernde), teils melancholisch daher kommende Melodie als Orgelbearbeitung erklingen. Und erschloss dadurch auch den Titel: Gymnopodien als Verweis auf wohl altgriechische Tanzfeste.

Werke der Romantik folgten. Dabei stellte Thomas Vester, so bei den Grieg-Stücken „Solveigs Lied“ und „In der Höhle des Bergkönigs“, unter Beweis, dass das Saxophon keineswegs ausschließlich als Instrument der Jazzmusik zu gelten hat. Die zarten Töne, die er seinem Saxophon entlockt, bewiesen die enorme Wandlungsfähigkeit dieses Instruments. Und natürlich Vesters spielerisches Können.

Martin Luthers Choral „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“, von Borstelmann aus den ersten fünf Noten der Melodie zu Variationen gebildet, gerieten zum Konzertende zu einem weiteren Höhepunkt. Erwiesen sie einmal mehr das kompositorische Geschick dieses mehrfach ausgezeichneten Kirchenmusikers.

Klar, dass die Besucher die beiden Künstler nicht ohne Zugaben entließen. Stehender, lange anhaltender Applaus beendete einen wunderschönen Konzertabend.