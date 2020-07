Ein Bayer auf Sylt

Avatar_shz von Wiebke Stitz

04. Juli 2020, 11:18 Uhr

Am 1. Juli war es ein Jahr, dass ich aus dem bayerischen Süden in den echten Norden aufgebrochen bin, um hier meinen Dienst als „Inselpastor“ anzutreten. Von Anfang an war klar, dass damit nicht nur die Insel Sylt gemeint ist. Zu meinem Tätigkeitsbereich gehören außerdem die Inseln Föhr und Amrum sowie die Festlandgemeinde Niebüll und die seelsorgliche Mithilfe im gesamten Pastoralen Raum Nordfriesland, der ab 28. Februar nächsten Jahres eine einzige Pfarrei bilden wird. Gewaltige Dimensionen, die mir aufgrund meiner Herkunft so nicht vertraut waren. Bisher lebte und arbeitete ich meist in Gegenden, in denen die Katholiken den größten Bevölkerungsanteil ausmachten. Nun ist es genau umgekehrt. Was ich bislang theoretisch über die Diasporasituation kannte, erlebe ich nun praktisch und konkret. Mit einem Anteil von 6,4 Prozent katholischer Christinnen und Christen befinden wir uns gegenüber 69,2 Prozent evangelischer Christinnen und Christen in einer deutlichen Minderheit. Manchmal sage ich scherzhaft: Jetzt weiß ich, wie es meinen evangelischen Kolleginnen und Kollegen erging, wenn sie sich einer katholischen „Übermacht“ gegenübersahen. - Nein, ich erlebe es nicht so. Gerade hier auf der Insel erfahre ich ein echtes Miteinander sowohl zwischen Katholiken und Nicht-Katholiken, zwischen Gemeindemitgliedern und Gästen als auch unter den Pastorinnen und Pastoren aller Konfessionen. Als katholische Gemeinde fühlen wir uns voll und ganz in das Leben der Insel eingebunden und integriert und wir Katholiken versuchen mit unseren bescheidenen Mitteln und wenigen personellen Kräften ein Leben im Geist Jesu Christi so gut wie möglich mitzugestalten.

Nichtsdestotrotz ist gerade auch für uns als katholische Gemeinde die Ferien- und Urlaubszeit eine besondere Herausforderung. In den Sommermonaten wächst unsere Gemeinde durch Besucher aus vor allem katholisch geprägten Gegenden Deutschlands um ein Vielfaches. Sonntagsgottesdienste mit 300, 400 oder gar 500 Besucher*innen sind an der Tagesordnung. Als Kirchengemeinden aller Konfessionen verstehen wir uns als Gastgeber*innenkirchen, die ihre Gäste willkommen heißen und ihnen Gastfreundschaft auf Zeit anbieten. Wir sind Ankerpunkte, wo Menschen sich festmachen können, offene Türen, ein offenes Herz und offene Ohren finden. Auch wenn uns Corona in unseren diesjährigen Angeboten sehr einschränkt, so freut es mich doch sehr, dass wir in den kommenden Wochen im Rahmen eines ökumenischen Projektes der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai und der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus als „Sommerkirche Westerland“ gezielte Angebote am Strand und in unseren Kirchen machen werden. Seien Sie gespannt und fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Kirche lebt – auch zu Corona-Zeiten!



Dieter Lankes, Pastor von St. Christophorus / Westerland