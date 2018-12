„Ein außergewöhnliches Sylter Wetterjahr“

Meteorologe Sebastian Wache blickt zurück auf das Jahr 2018 und erklärt, wie die globale Klimaerwärmung das Insel-Wetter beeinflusst

von Julia Nieß

30. Dezember 2018, 15:37 Uhr

Wenn Diplom-Meteorologe Sebastian Wache über das Sylter Wetter im Jahr 2018 spricht, verwendet er immer wieder Superlative. Vor allem den Begriff „außergewöhnlich“ wiederholt er konstant und hebt hervor, dass schon lange vor künftig auftretenden Wetterextremen gewarnt werde. Für ihn stehe nach diesem Jahr aber fest: „Wir stecken schon mitten drin“.

Aber der Reihe nach: Angefangen habe das Jahr 2018 mit einem recht durchwachsenen Januar, es war „sehr nass und schmuddelig“, sagt der Meteorologe von Wetterwelt in Kiel. Mit Blick auf die Temperaturen wurde der Winter jedoch erst Ende Februar eingeläutet. Der Sylter Jahrestiefstwert, der tagsüber in der Wetterstation in List gemessen wurden, lag am 28. Februar bei -4,4 Grad. In der darauffolgenden Nacht sank das Thermometer sogar bis auf -8 Grad. „Das ist schon enorm kalt für die Insel“, betont der Meteorologe. „Wenn wir unter minus fünf Grad rutschen, dann ist das für eine Insel, die in der Nordsee liegt schon viel.“ Der Grund: Das Meer dient im Winter als Heizung, da es „eigentlich nicht viel kälter wird als vier Grad“, so Wache. „Wenn wir dann schon eisige Werte bis -8 Grad haben, ist das außergewöhnlich.“



Ein Hoch nach dem anderen





Nach einem eher durchwachsenen April ging es dann aber los, betont Sebastian Wache. Beginnend mit dem Monat Mai habe auch der Sommer auf Sylt eingesetzt. Bis in den November hätte sich ein Hochdruckgebiet nach dem anderen gebildet und für den heißen, sonnigen und trockenen Sommer 2018 gesorgt. „Es gab natürlich immer mal wieder Phasen, in denen auch ein paar Niederschläge gefallen sind, das waren aber nur kleine und eng begrenzte Ereignisse“, erklärt der Meteorologe.

Das Thermometer klettert immer weiter nach oben, bis am 26. Juli mit 32,8 Grad der heißeste Tag auf Sylt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 80 Jahren verzeichnet werden konnte. Der alte Rekord stammt vom 11. August 1975 und lag bei 32,6 Grad. „Es ist definitiv nicht gewöhnlich, dass auf der Insel die 30-Grad-Marke geknackt wird“, weiß der Meteorologe. Denn so, wie die Nordsee im Winter als Heizung dient, dient sie im Sommer als Kühlung. Außerdem gebe es den Seewind, der, wenn er von Westen kommt, die Luft ebenfalls herunterkühlt.

Fasst man die Extreme zusammen, liest sich das vergangene Jahr so: Insgesamt gab es auf der Insel drei heiße Tage mit über 30 Grad und 29 Sommertage mit über 25 Grad. Im Winter gab es 52 Frosttage, also Tage mit Temperaturen unter 0,1 Grad und neun Eis-Tage, an denen die Temperatur über die null Grad Marke nicht hinauskam.

Der lange und trockene Sommer sei auf den Klimawandel zurückzuführen, erklärt der Meteorologe. „Wir wissen, dass der sich deutlich abgeschwächte Jetstream maßgeblichen Einfluss auf unser Wetter hat“, so Wache. Der Jetstream ist ein Starkwind-Band, das auch Flugzeuge gerne für den Rückenwind nutzen, wenn sie von Amerika nach Europa fliegen. Dieser Jetstream entstehe eigentlich aufgrund von extremen Temperatur-Gegensätze. „Nun steigen die globalen Temperaturen an – in der Arktis ist dieser Anstieg aber deutlich markanter als in den Tropen und somit ist das Temperaturgefälle zwischen nicht mehr so stark. Und weil der Temperatur-Gegensatz schwächer wird, wird auch das Starkwindband schwächer“, erklärt Wache. „Dadurch konnten sich nicht die Tiefdruckgebiete bilden, die wir aus den vergangenen Sommern kennen“.



Mehr träge Wettersysteme





Ein weiterer Grund für den langen Sommer: Das Schmelzwasser in der Arktis habe dafür gesorgt, dass im Nordatlantik ein Bereich mit kaltem Oberflächenwasser entstand. „Das hat zusätzlich dazu geführt, dass Energie gefehlt hat um Tiefdruckgebiete entstehen zu lassen“, so Wache. Alle möglichen Mechanismen für Tiefs seien somit für lange Zeit ausgeblieben und es konnten sich immer wieder Hochdruckgebiete etablieren.

Der Meteorologe prognostiziert, dass solche festgefahrenen Wetterereignisse wie im Sommer 2018 in Zukunft öfter vorkommen werden. „Wir werden den Wechsel von Hochs und Tiefs, wie wir ihn kennen, sehr wahrscheinlich nicht mehr so häufig erleben, sondern eher die festgefahrene Wetterlagen“, so Wache. Diese trägen Wettersysteme würden dann auch für stärkere Wetterextreme sorgen, weil der Ausgleich fehlt. „Es bleibt dann für längere Zeit schön oder schlecht“, so Wache. Das seien die Wetterextreme, auf die sich die gesamte Menschheit neu einstellen muss.

Der Meteorologe betont, dass er nicht sagen könne, wie das Sylter Wetterjahr 2019 wird, „aber es ist wahrscheinlich, dass wir die trägen Wettersysteme auch im kommenden Jahr wieder sehen werden – und dann kommt es darauf an, ob sie uns eine lange Zeit Sonne oder eine lange Zeit Regen bringen werden“.