Konzert auf Sylt : Ein Abend mit Musik und Poesie

Am 14. Mai spielt Ihno Tjark Folkerts Werke für Violine solo und rezitiert Erich Kästner.

12. Mai 2019, 18:53 Uhr

Westerland | Ein intensives Konzerterlebnis erwartet die Gäste am Dienstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr im Podium über dem Alten Kursaal in Westerland. Der Geiger Ihno Tjark Folkerts spielt Werke für Violine solo und rezitiert Erich Kästner. Originalwerke für Violine von Johann Sebastian Bach und Georg Philip Telemann erklingen ebenso wie von Folkerts erarbeitete Arrangements zum Beispiel von Jules Massenets berühmter „Thais-Meditation“, Wolfgang Amadeus Mozarts verträumtem „Andante cantabile“ Es- Dur KV 421 oder Antonin Dvoraks „Humoreske“. Diese Höhepunkte der Violinmusik treten in einen Dialog mit einem der schönsten Werke von Erich Kästner, seinem Gedichtzyklus aus dem Jahr 1954: „Die 13 Monate“. Auf anrührende Weise beschreibt Kästner hier den Jahreskreislauf auf dem Land und entwickelt am Ende gar einen 13. Monat, der alles Wünschenswerte paradiesisch in sich eint.

Karten gibt es an Sylter Vorverkaufsstellen und online unter www.trio-limusin.de. Die Konzertkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.