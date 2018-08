Doppel-Jubiläum auf Sylt : Ein Abend für Henner Krogh

Am 1. September findet die Jubiläumsveranstaltung des Förderpreises mit Livemusik und Talkrunden im Meerkabarett statt.

von Sabine Fleischmann

20. August 2018, 16:27 Uhr

1959 wurde in Westerland ein sensibler, hoch musikalischer Junge geboren, dessen Liebe zur Musik früh erwachte. Bereist mit 15 Jahren galt sein Interesse nur noch der Folkmusik, die er sich selbst auf dem Banjo, der Gitarre und der Geige beibrachte. Seine Leidenschaft ging so weit, dass er das Gymnasium abbrach und sich nur noch seiner Musik widmete. Als Mitglied der Gruppe „Kork” sammelte er regionale Bühnenerfahrung, lebte in Kiel und Hamburg und bereiste die USA. Anfang der 80er Jahre kehrte er zu seinen Eltern nach Sylt zurück, wo er sich 1984 mit nur 25 Jahren das Leben nahm: Henner Krogh.

Seine Eltern Frauke und Henner Sen. machten es sich fortan zur Aufgabe, den musikalischen Nachwuchs der Insel zu unterstützen und zu fördern und riefen 1987 der ersten Henner-Krogh-Förderpreis ins Leben. Der damals mit 10 000 DM (heute 5.555 Euro) dotierte Preis bietet seither jungen Musikern von der Insel die Möglichkeit, ihr Können vor einen großen Publikum und einer professionellen Jury zu präsentieren und in ihre musikalische Zukunft zu investieren. In diesem Jahr jährte sich der Förderpreis zum 30. Mal, was allein schon Grund zum Feiern wäre. Doch damit nicht genug, denn seit 1998 – sprich seit 20 Jahren – existiert die Henner-Krogh-Stiftung zur Förderung Sylter Musiker, dessen Kuratorium jährlich 20 000 Euro zur Verfügung hat, um begabten Jugendlichen den Weg in die Musik zu ebnen.

Diese Doppel-Jubiläum soll am 1. September im Meerkabarett in Rantum unter dem Motto „flutsound – Henner Krogh 2” ganz groß gefeiert werden. Ab 19 Uhr lassen die Veranstalter 30 Jahre Förderpreis und 20 Jahre Stiftung Revue passieren – in Form von Talkrunden und natürlich jeder Menge Livemusik. Mit dabei sein werden auf der Talk-Bühne Ministerin Karin Prien, Kreispräsident Heinz Maurus und Bürgermeister Nikolas Häckel sowie Wegbegleiter Henner Kroghs, wie Frank Rosemann und Björn Ingwersen. Zu Wort kommen sollen auch Wegbereiter, wie Lars Bendix Düysen, der sich vom Sylter Musiker in der Band „Bendix” zum „Vice President Brands | Live | Licensing” bei Sony Music entwickelt hat.

Entwicklung ist dabei genau das richtige Stichwort, denn „als musikalische Supports werden ausschließlich Bands und Interpreten auftreten, die einst auf der Förderpreis-Bühne ihre musikalische Karriere starteten und bis heute erfolgreich im Musik-Business tätig sind”, erklärt Organisator Ron Glauth. Sechs Formationen werden an diesem Abend zeigen, was seit dem Henner-Krogh-Förderpreis aus ihnen geworden ist und so gibt es ein Wiedersehen mit dem Trio „Bendix“, das in klassischer Singer-Songwriter-Tradition Rock, Country, Blues und Pop-Musik vereint. Mit dem Song „Von Sylt in die Welt“, schrieb Bandgründer Lars Bendix Düysen 2010 seine persönliche Liebeserklärung an das unbeschwerte Sylter Lebensgefühl. Auch „Eva & Julie” werden dabei sein, hinter denen sich Julia „Julie” Schmiedeberg und Eva Keretic verstecken. „Julie“ lebt in Hamburg, gehört dort zu den gefragtesten Gitarristinnen und begleitet diverse Bandprojekte. Als Duo tritt sie mit der New Yorker Singer-Songwriterin Eva Keretic auf. Zwei gute, alte Bekannte sind auch „R’n’B” – Rosa Scheewe & Björn Hecht-Bleicken. Zwei sich perfekt ergänzende Stimmen, die mit großer Musikalität an den unterschiedlichsten Instrumenten zeigen, was sie können. Dreistimmig werden „Redheads & The King” für Unterhaltung sorgen und mit Akustikgitarre und Ukulele bekannte und weniger bekannte Songs neu interpretieren. Nicht fehlen dürfen natürlich die Sieger des diesjährigen Henner-Krogh-Förderpreises „You’ll Be Mine”. Die aktuellen Preisträger begeistern mit einer intensiven Live-Show und leidenschaftlich, melodisch-rockigem Sound. Das Ende des Jubiläums-Events bestreiten „Salamanda”, die aus dem Flensburger Raum stammende Band, die derzeit richtig durchstartet, denn sie traten bereits als Vorgruppe von „Foreigner” auf und rocken in Wacken die Bühne. Ihre Konzerte sind wildes Theater, mal verspielt, mal psychedelisch und dann wieder zupackend rockig-punkig – eine Achterbahnfahrt der unterschiedlichsten Stilistiken, die das perfekte Finale für einen Abend im Zeichen der Musik bildet. Moderiert wird der Abend von Sünje Goldbaum (ein echtes Kind des Förderpreises und seit über 15 Jahren seine Moderatorin), von Ron Glauth (seit fünf Jahren Organisator und Co-Moderator des Förderpreises) sowie von Uwe Tiedjen, der den Förderpreis seit den 90er Jahren bis 2013 moderierte und seither den Vorsitz der Stiftung übernommen hat. „Möglich wird diese Jubiläumsveranstaltung durch die Sponsoren des Abends, die wie Öger Akgün dazu beigetragen haben, die Künstler und Gäste auf die Insel zu holen oder wie Joachim Wussow, der sein Meerkabarett samt Technik als Location zur Verfügung gestellt hat”, bedankt sich Uwe Tiedjen bereits im Vorfeld. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets für 15 Euro gibt es unter www.meerkabarett.de, unter 04651 / 4711 und an allen Sylter Vorverkaufsstellen.