Ein Abend für den Sylter Musikernachwuchs

Tickets für den 31. Henner-Krogh-Förderpreis am 1. Februar sind an Sylter Vorverkaufsstellen erhältlich

von Anja Werner

29. Dezember 2019, 15:45 Uhr

Sylt | Der Countdown läuft, der Vorverkauf für den 31. Henner-Krogh-Förderpreis 2020 hat an den Sylter Vorverkaufsstellen begonnen. Der 1987 erstmalig durchgeführte „Henner-Krogh-Förderpreis“ mit einem Gesamtpreisgeld von 5555 Euro bietet den Teilnehmern alljährlich eine hervorragende Möglichkeit, ihr Können in professioneller Atmosphäre vor einem großen Publikum zu präsentieren. Bei der 30. Förderpreis-Veranstaltung im Februar 2018 landete die vierköpfige Band „You’ll be Mine“ auf dem ersten Platz.

Die große Abendveranstaltung für Sylter Nachwuchsmusiker findet am Sonnabend, 1. Februar, ab 19 Uhr im Kongresszentrum im Saal Westerland statt. Eine Band, drei Duos und zwei Solisten werden in diesem Jahr ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Mit dabei sind Zaynab, Jan Solo, J. A. W., Cara & Nina, Laila Zoel & Left Lukas und KCee Caine feat. Mr. Digi Dee Soul & DJ Fetzo. Die Musikrichtungen reichen dabei von Pop, Alternative, Rap über R’n’B bis zu Soul. Drei der teilnehmenden Gruppen und Einzelinterpreten haben sich zusätzlich für den von Reinhard Mey gestifteten Sonderpreis für den besten deutschsprachigen Beitrag beworben. Im Rahmenprogramm treten in diesem Jahr Joel Havea und Silent Attic auf. Eintrittskarten gibt es an der Touristinfo am Congress Centrum Sylt, Friedrichstraße 44 in Westerland und an weiteren Vorverkaufsstellen auf Sylt. Die Karten werden zum Preis von 13 Euro pro Person für Erwachsene und 10 Euro pro Person für Schüler, Auszubildende und Studenten angeboten.