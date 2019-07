Sylter Sommerkonzert : Ein Abend der jungen Stars

19. Benefiz-Konzert der Deutschen Stiftung Musikleben in der Keitumer Kirche.

von Ralf Henningsen

28. Juli 2019, 11:13 Uhr

Keitum | Die Deutsche Stiftung Musikleben rief – und alle kamen wieder zum Benefiz-Konzert in die Keitumer Kirche St. Severin: 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft, viele Sylter und Sommergäste. Allen voran auch diesmal Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble mit Ehefrau Ingeborg Schäuble, die schon beim ersten Sylter Sommerkonzert der in Hamburg ansässigen Stiftung zu den Gästen zählten. Die alte Seefahrerkirche war am Freitag Abend bis auf den letzten Platz gefüllt, als die jungen Stars zu ihren wertvollen Instrumenten griffen und und ihre Virtuosität unter Beweis stellten.

Irene Schulte-Hillen richtete in ihrer Begrüßungsrede einen Dank an die Keitumer Kirchengemeinde mit ihren Pastoren Susanne Zingel und Ingo Pohl. „Dass es diese Tradition des Sommerkonzertes gibt, ist wirklich großartig. Besonders dankbar sind wir auch all unseren Freunden, die mit ihrem Einsatz und ihren Zuwendungen die Arbeit der Stiftung für den musikalischen Spitzennachwuchs dauerhaft ermöglichen.“

Gleich zu Beginn des Konzerts richteten sich Augen und Ohren aber auf die Empore: Mit Händels „Ankunft der Königin von Saba“ eröffnete der 18-jährige Organist Jan-Aurel Dawidiuk aus Hannover den Abend auf der großen Mühleisen-Orgel, nachdem er sich in geschliffenen Worten für die Unterstützung der Stiftung bedankt hatte. Die jüngste Virtuosin des Abends, Julia Dietrich (15 Jahre), bezauberte auf ihrer Harfe die Zuhörer auf den Kirchenbänken. Erst war es „Die Moldau“ von Bedrich Smetana, die das Publikum betörte, später „The last Rose of Summer“, ein irisches Traditional, bei dem alle mitsangen. Die Preisträger des Deutschen Musikinstrumentenfonds Veriko Tchumburidze (Violine), Karolina Errera (Viola), Dorukhan Doruk (Violoncello) und Heike Schäfer (Kontrabass) hatten gemeinsam mit der Pianistin Kiveli Dörken Schuberts „Forellenquintett“ eigens für das Sylter Sommerkonzert einstudiert – ebenfalls eine überzeugende Darbietung der Nachwuchsmusiker. Den Abschluss machte wiederum Jan-Aurel Dawidiuk mit der populären Toccata aus der 5. Orgelsinfonie des französischen Organisten Charles-Marie Widor. Mit Standing ovations bedankte sich das Publikum bei den talentierten jungen Musikern.

Unter den Gästen des 19. Benefiz-Konzertes waren neben dem Ehepaar Schäuble viele weitere langjährige Freunde und Förderer der Stiftung wie Friede Springer, Heike Jahr und Jonica Jahr-Goedhart, Michael Behrendt, Gisela und Lorenz von Ehren, Iris von Arnim und Edda Gräfin Finckenstein Brinkama, die sich begeistert von den jungen Stipendiaten und der virtuos vorgetragenen Musik zeigten.

Beim anschließenden Empfang unter freiem Himmel, gestiftetem Wein vom Domänenweingut Schloss Schönborn, Sylter Schwarzbrothäppchen und einer schwungvollen musikalischen Zugabe kamen Musiker und Gäste der Stiftung lebhaft ins Gespräch.

Bis zum nächsten Sylter Sommerkonzert – wie immer am letzten Freitag im Juli – sind die Preisträger und Stipendiaten der Stiftung bei Kooperationspartnern im ganzen Norden zu hören: beim Kampener Kultursommer (5., 12. und 26. August), bei den Musikfesten auf dem Lande des Schleswig-Holstein Musik Festivals, in der Reihe „Junge Elite“ bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und in St. Severin in der traditionsreichen Reihe der Mittwochskonzerte (31. Juli, 7. und 21. August, 9. Oktober, 13. und 27. November).