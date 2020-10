Für Sylt-Besucher : Eigenes Corona-Testzentrum für Sylt

Insel Sylt Tourismusservice (ISTS) sucht noch Ärzte für den Betrieb.

von Ralf Henningsen

22. Oktober 2020, 08:20 Uhr

Westerland | Die Insel Sylt reagiert mit einem eigenen Corona-Testzentrum auf die drohenden Tourismus-Einbußen durch Beherbergungsverbote. Nach Informationen von shz.de bereitet der insel Sylt Tourismusservice (ISTS) in Westerland eine Einrichtung vor, in der täglich zwei Stunden Schnelltests durchgeführt werden. Weitere Details wurden noch nicht genannt. Derzeit sucht der kommunale Tourismusbetrieb noch Ärzte, die die Abstriche an den Probanden vornehmen sollen.