Sonnabend im Kursaal³ : Echte Sylter spielen echten Rock

Am 24. November tritt die Sylter Band Mr. Jimmy@Friesenschlampen.de im Wenningstedter Kursaal³ auf.

von sr

23. November 2018, 14:59 Uhr

Am Sonnabend, 24. November, tritt um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) die Sylter Band Mr. Jimmy@Friesenschlampen.de im Wenningstedter Kursaal³ auf.

Die fünf Friesenschlampen um Sänger Gordon Volkmer spielen seit 2013 zusammen und haben sich in dieser kurzen Zeit einen Ruf als Garanten für einen spaßigen Abend voller Rockmusik aufgebaut. Von A wie „AC/DC“ bis Z wie „ZZ Top“ spielen sie einen bunten Mix quer durch die Geschichte des Rock von den 70ern bis in die 2000er. Ihr Augenmerk liegt dabei auf Liedern, die Spaß machen und nach vorne gehen. Füße klopfen im Takt mit, Köpfe wippen und Fäuste werden nach oben gereckt, wenn die Jungs anfangen zu spielen. Das Konzert im Kursaal³ ist auch für sie etwas ganz Besonderes und die Licht- und Bühnenshow an diesem Abend wird das Publik beeindrucken.

Woher der außergewöhnliche Bandname stammt, erklären die Jungs gern bei einem Bier nach dem Konzert. Die Karten gibt es für 5 Euro nur an der Abendkasse.