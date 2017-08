Insulares Streitthema : Echte Sylter oder nur Zugereiste?

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

„Ich bin Sylter“ – der Satz steht offenkundig für mehr als eine schlichte Ortsangabe. Nicht anders ist zu erklären, dass ein Zitat von Bürgermeister Nikolas Häckel hohe Wellen schlägt. Echte Sylter, soll er laut „Focus Online Local“ gesagt haben, seien nur Einwohner, die einen langen Stammbaum auf der Insel haben und sich in der Gemeinde engagieren. Wer auf die Insel gezogen ist, gelte als Zugereister. Und wer im Pelzmantel falsch angezogen zur Biike kommt, sei „nur Gast“. In den sozialen Netzwerken schlagen die Wogen hoch, seine Haltung wird als elitär und arrogant bezeichnet. Sogar von Rassismus ist die Rede.

Offenbar hat der Bürgermeister einen Nerv getroffen. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die hier leben“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Ein anderer postet: „Die Denke vom Bürgermeister ist unerträglich und mit der Menschenwürde nicht vereinbar.“ In einer Diskussionsgruppe schreibt ein Mitglied: „Dieser Bürgermeister ist für Sylt die größte Katastrophe und nicht tragbar,“ in einer anderen werden gar sofortige Neuwahlen gefordert. Ein Facebook-Mitglied sieht hinter Häckels Kategorisierung vielmehr einen tiefgreifenden sozialen Konflikt: „Die Sylter haben einen Hass auf alles, was vom Festland kommt.“

„So einen Shitstorm hat Häckel nicht verdient“, findet Maren Jessen – „er hat seine Aussage nur etwas ungeschickt formuliert.“ Ihr Sylter Stammbaum reicht zurück bis 1620, sie engagiert sich in der Söl’ring Foriining und im Friesenrat – damit dürfte sie als echte Sylterin gelten. Trotzdem definiert sie einen echten Sylter anders: Das ist jemand, der sich zur Tradition der Insel bekennt und sich für die über 1000 Jahre gewachsene Kultur, für die Sprache und das Brauchtum einsetzt. „Wir sind eine Insel, die geschützt werden muss, damit sie bleibt, was sie war.“ Um Sylter zu sein, müsse die Wiege nicht in den Sylter Dünen gestanden haben. „Aber ich finde es auch toll, dass wir viele andere Leute haben“, sagt Maren Jessen. Es gäbe Zweitwohnungsbesitzer, die sich mehr für die Insel und ihr Brauchtum einsetzen, als mancher Sylter, der noch keinen Fuß in die Museen gesetzt hat. „Wer aber schnell mal auf die Insel kommt und nur alles für sich in Anspruch nimmt, hier groß einsteigen will und zum Beispiel das Etikett ‚Sylt‘ auf Produkte wie Wurst und Kaffee klebt, kann kaum als Sylter gelten.“ Viele Sylter teilten die Ansicht des Bürgermeisters, glaubt Maren Jessen.

Häckels Amtskollege im Inselnorden, der Lister Bürgermeister Ronald Benck, nennt andere Kriterien für den waschechten Sylter: „Meiner Meinung nach ist jeder, der hier geboren wurde, und auch derjenige, der nun auf dem Festland geboren werden musste, ein echter Sylter.“ Darüber hinaus zähle er auch viele Zugereiste zu den echten Syltern, die die Insel lieben und sich für die Insel engagieren.

„Worüber regen wir uns eigentlich auf?“, fragt Bürgermeister Nikolas Häckel. Der Appell des Vielgescholtenen: „Lassen Sie uns doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.“ Das Zitat sei in einem anderen Zusammenhang gefallen, und die Definition des Sylters auch nicht seine Erfindung. „Ich habe Freunde, die seit mehr als 20 Jahren auf der Insel leben, sich aber niemals als Sylter bezeichnen, sondern vielmehr als Zugezogene oder einfach sagen, ‚Ich bin kein Sylter, aber ich lebe auf der Insel.‘“ Sein Vater sei seit 50 Jahren auf Sylt zuhause, bezeichne sich aber stets als „Zugereister“. Ohne das Thema allzu hoch hängen zu wollen, erkläre er gern nochmals deutlich: „Natürlich freuen wir uns über Neusylter, ohne Frage, Punkt.“

