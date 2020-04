Dumme Sylter?

Avatar_shz von sr

03. April 2020, 10:05 Uhr

Den Bewohnern von Sylt wird offenbar nicht viel zugetraut. Während sich das Sars-CoV-2-Virus weltweit rastant ausbreitet, verschweigen die Verantwortlichen auch rund zwei Wochen nach Bekanntwerden des ersten positiven Coronafalls auf der Insel, wie viele Menschen hier inzwischen infiziert sind. Man wolle Spekulationen vorbeugen, heißt es dazu vom Kreis Nordfriesland. Zudem sei das Virus „sowieso unsichtbar und teilweise unerkannt im Umlauf“, daher solle sich jeder an die Corona-Vorschriften halten – „egal, ob es einen bestätigten Fall in direkter Nähe gibt“. Ernsthaft? Auf einigen sehr viel kleineren ostfriesischen Inseln werden die Coronafallzahlen ganz klar kommuniziert. Hexenjagden sind von dort bisher nicht bekannt. Wer, insbesondere in Krisen, die Menschen im Ungewissen parkt, bewirkt das Gegenteil und befeuert Misstrauen in der insularen Bevölkerung. Ein anerkannter Angstforscher sagte kürzlich, dass Menschen gerade in diesen Zeiten stabile und verlässliche Aussagen von der Regierung brauchen, damit sie sich nicht ohnmächtig den Folgen der Pandemie ausgeliefert sehen. Schon jetzt wird in den sozialen Medien teilweise gehässig darüber spekuliert, wer auf Sylt möglicherweise am Covid-19-Virus erkrankt ist. Man muss kein Experte sein, um sich vorzustellen, wohin diese Hetze noch führen kann. Der Kreis sollte auf die Eigenverantwortung der rund 18 000 Sylter setzen und sie als mündige Bürger behandeln. Das kann die ohnenhin schon vorhandene Hilfsbereitschaft und schließlich das insulare Gemeinschaftsgefühl stärken.