Kommentar von Michale Stitz : Dürfen wir so miteinander umgehen?

Avatar_shz von Michael Stitz

19. Oktober 2020, 12:57 Uhr

Seid verständnisvoll !





Corona hat unser Leben auf dramatische Weise verändert. Die Bedrohung durch das unsichtbare Virus hat uns zu ängstlichen Menschen gemacht. Verständlich, denn die Gefahr, sich anzustecken ist real, die Aufforderung, diese Gefahr so gut es geht durch Verhaltensweisen zu minimieren, ist alternativlos.

Und doch gibt es keine Klarheit darüber wie wirkungsvoll die einzelnen Maßnahmen sind. Das heißt allerdings auch nicht, dass wir deshalb individuell darüber entscheiden sollten, was gut und richtig ist.

Aber in der verwirrenden Gemengelage der aktuellen Verordnungen, Gerichtsentscheidungen und Kanzlerinnen-Mahnrufe ist Unversicherung fast zwangsläufig - damit liegen dann doch wieder viele Entscheidungen in der persönlichen Einschätzung, muss in vielen Situationen individuell entschieden werden. Schließlich gehört diese persönliche Entscheidungsfähigkeit zu den erwünschten Eigenschaften unserer freien und offenen Gesellschaft - oder ?

Corona stellt unser Zusammenleben auf eine harte Probe. Reale Zusammenkünfte, sich Aug in Aug gegenüber zu sitzen, das Gegenüber mit all seinen Wesensarten, Gesten, kurzum als vielschichtigen Menschen wahrnehmen und erleben zu können, ist uns weitestgehend untersagt. So kann sich der Nährboden für schnelle pauschale Urteile, für Vorwürfe, Maßregelungen, für gegenseitiges Misstrauen und lauernde Kontrolle bilden. Corona bedroht nicht nur unser Immunsystem, die Angst, die das Virus erzeugt, greift auch unsere Toleranz, unsere Empathie und gegenseitige Achtung an - Angst essen Seele auf.

Achten wir also nicht nur auf die AHA-Regeln, halten wir auch Abstand zu schnellen Verurteilungen, bleiben wir tolerant gegenüber denjenigen, die im Kampf gegen das Virus nicht jede Maßnahme einfach abnicken, sondern hinterfragen. „Wir werden uns am Ende Vieles zu verzeihen haben“, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn beim Ausbruch der Pandemie gesagt und meinte damit die einschneidenden Regelungen, die unser bisheriges Leben gravierend verändert haben und wohl noch weiter verändern werden. Aber irgendwann werden wir uns wieder Aug in Aug gegenüberstehen, dann müssen wir nicht nur die Frage beantworten, ob wir Maske getragen, Abstand und Hygiene gehalten haben- dann müssen wir uns auch fragen, wie menschlich, wie empathisch und zivilisiert wir in dieser Zeit agiert haben.