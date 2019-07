„Dry“ ist nicht trocken

von ago

12. Juli 2019, 13:33 Uhr

Schaumweine haben ihre eigenen Richtlinien. Durch Herstellungsprozesse und Traditionen gibt es ein anderes Regelwerk, welches den Sektproduzenten und ihren Anforderungen angepasst ist. So darf ein Rosé-Champagner beispielsweise hergestellt werden, indem ich einem weißen Wein einfach etwas Rotwein zum Färben dazugebe. Normale Rosés, also die ohne Kohlensäure, dürfen nicht so zusammen gemischt werden, sondern müssen ausschließlich aus roten Trauben bestehen. Etwas kniffliger wird es allerdings, wenn ich im Fachhandel stehe und suche einen trockenen Schaumwein. Zum Beispiel einen schönen Sekt zur Auster. Denn wenn auf der Sektbuddel das Wort „dry“ steht, was ja eigentlich für einen trockenen Wein sprechen müsste, dann tappt der Unwissende auch schon in die Falle. Denn ein dry Sekt ist nicht dry, sondern eher aromatisch fruchtig. Wer einen trockenen Sekt möchte, sollte „brut“ wählen – oder noch besser „extra brut“. Bei der Schaumweinherstellung findet eine zweite Gärung statt, welche aus stillem Wein ein prickelndes Erlebnis werden lässt. Oftmals passiert dies in einer Flasche, das ist dann die bekannte Flaschengärung, welche in vielen Regionen wie zum Beispiel der Champagne Pflicht ist. Dabei frisst die Hefe sämtlichen Zucker und wandelt ihn in Alkohol und Kohlensäure um. Damit ist der Wein jetzt knochentrocken. Klar, ist ja auch kein Zucker mehr drin. Die Hefe wird nun entfernt und der Winzer hat die Möglichkeit, seinen Schäumer nachzusüßen. „Dosage“ nennt man diese Zuckerzugabe. Liegt die Dosage unter sechs Gramm Zucker pro Liter, darf der Sekt sich „extra brut“ nennen. Bei „brut“ sind es bis zu 15 Gramm. Im vermeintlich trockenen Dry Sekt, welcher zum Teil auch als „sec“ oder „trocken“ deklariert wird, ist die Zuckerzugabe bedeutend höher, nämlich bis zu 35g/l. Das entspricht fast neun Stück Würfelzucker pro Flasche. Und wer jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt: Die weißen Flaschen eines großen Champagner-Herstellers, welche en masse bei Sylt’s größtem Fischhändler getrunken werden, sind noch süßer. Da gibt es dann schon mal über zwölf Stück Zucker für den fleißigen Trinker. Aber den kann man natürlich mit Matjestunke prima ausgleichen.



Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com , Tel: 0152-28759836