Drei Termine zur Blutspende

von Julia Nieß

24. Februar 2019, 10:41 Uhr

Am kommenden Mittwoch, 27. Februar, und Donnerstag, 28. Februar, sowie am Freitag, 1. März kommen die mobilen Teams des DRK-Blutspendedienstes wieder nach Sylt. In Tinnum, List und Westerland freut sich das DRK darauf, zahlreiche Insulaner und Nordsee-Urlauber begrüßen zu können, die mit ihrer Spende zur Sicherstellung der Patientenversorgung im Norden beitragen möchten und damit Leben retten.

Auf allen Terminen bewirten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer alle Blutspender nach ihrer Spende mit einem Imbiss.

>Mittwoch, 27. Februar: 15 bis 19 Uhr, DRK-Gemeindehaus, Dirksstraße 11, Tinnum;

>Donnerstag, 28. Februar, 15 bis 19 Uhr, Grundschule Landwehrdeich 1, List;

>Freitag, 1. März, 14.30 bis 19 Uhr, Gemeinschaftsschule Sylt, Boy-Truels-Straße 19, Westerland. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.