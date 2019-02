Drei Schecks für den guten Zweck

Katholische Kirche und die dänischen Vereine auf Sylt spendeten 1200 Euro für die Gruppe „Eltern machen MiT“

von ago

14. Februar 2019, 17:15 Uhr

An der Grundschule St. Nicolai in Westerland wird seit Anfang 2015 ein Projekt für Migranten angeboten. Inzwischen heißt die Gruppe „Eltern machen MiT“ (MiT = Migranten in Teilhabe). In der „Eltern-machen-MiT-Gruppe“ werden ausländische Familien betreut und dabei unterstützt, sich im deutschen (Schul-)Alltag besser zurechtzufinden. Jetzt konnten die Organisatoren gleich zwei Spenden entgegennehmen.

Hierbei geht es hauptsächlich um die außerschulische Sprachförderung und die Integration ausländischer Familien, um die Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben, um grundsätzliche Hilfe bei Fragen rund um die Schule und auch um Hilfe bei Alltagsproblemen.

Ein wichtiges Ziel ist es, die Eltern für die aktive Mitarbeit innerhalb der „Eltern-machen-MiT-Gruppe“ zu gewinnen. Die Kinder erlernen die Sprache spielerisch und somit können sie auch ihren Eltern Mut machen, das bisher erlernte Deutsch anzuwenden. Seit einigen Jahren betreut Andrea Schneider als pädagogische Fachkraft zusammen mit einer Kollegin dieses Projekt, zur Zeit sind es 14 Kinder.

Das Projekt „Eltern machen MiT“ ist dringend auf Spenden angewiesen; wenn nicht genügend Gelder für die Finanzierung zusammen kommen, bedeutet das mittelfristig das „Aus“ für diese wichtige Arbeit.

Jetzt gab es in der St.-Nicolai-Schule gleich zwei Spendenübergaben. Erika Redlin von der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in Westerland überreichte einen symbolischen Scheck über 700 Euro. Gemeinsam mit Elisabeth Runge und Christiane Schäffke veranstaltete sie den Flohmarkt und Basar „Kommen, klönen, kaufen“ im Gemeindezentrum der katholischen Kirche. Durch den unermüdlichen Einsatz der Organisatorinnen durfte man sich letztendlich über einen Überschuss von 700 Euro freuen, der nun den Kindern und Eltern der „MiT-Gruppe“ zugutekommt.

Ebenfalls spendeten die dänischen Vereine auf Sylt die Hälfte ihres Überschusses von 500 Euro an „MiT“ durch den Verkauf von Hot Dogs, Æbleskivern und Julegløgg in ihrer legendären Punschbude. In den letzten Jahren wird sie an der Wilhelmine in Westerland aufgebaut und ist immer wieder ein beliebter Treff von Syltern und Gästen. Die weiteren 500 Euro Überschuss der Punschbude gehen an den VUI (Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening), den Jugend- und Sportverein der Dänen auf Sylt. Geld wird auch hier immer dringend benötigt, zum Beispiel für Neuanschaffungen und Fahrten auf das Festland sowie zur Unterstützung des Tanzkreises. Uwe Gerth, Vereinsvorsitzender des VUI, freute sich sichtlich über diese Spende.