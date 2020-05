Sylter Kommunalpolitik : Drei Monate ohne Kita-Beiträge

Sylter Eltern, die ihre Kinder derzeit nicht in den Kindergarten bringen dürfen, müssen von April bis Juni keine Beiträge zahlen.

von Ralf Henningsen

22. Mai 2020, 18:23 Uhr

Westerland | 35 Tagesordnungspunkte mit vielen Knackpunkten – so ein Pensum war in der selbstgesteckten Frist bis 22 Uhr einfach nicht zu schaffen. Die erste Gemeindevertretersitzung nach drei Monaten Pause begann am Mittwoch auch noch mit Rangeleien um die Tagesordnung. Am nächsten Donnerstag berät das Gremium über die restlichen 22 Punkte. Doch zumindest der Haushalt 2020 wurde endlich abgehakt.

Die Etatplanung für das laufende Jahr konnte jetzt erst beschlossen werden, weil die Kommunalaufsicht eine aktualisierte Anlagenbuchhaltung verlangt hatte. Und dann machte auch noch der coronabedingte Einbruch bei den Einnahmen eine Überarbeitung erforderlich.

„Noch nie gab es einen Haushalt ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt“, kommentierte Finanzausschuss-Vorsitzender Wolfgang Jensen (CDU) das Zahlenwerk, die freie Rücklage sei auf null geschmolzen. Seit Jahren stiegen die Ausgaben schneller als die Einnahmen – trotz eines Rekords bei den Gewerbesteuereinnahmen von knapp 20 Millionen Euro im letzten Jahr. Vor allem stetig steigende Personalkosten bereiteten Jensen Kopfzerbrechen.

Bürgermeister Nikolas Häckel verteidigte die Personalausgaben. Seit der Fusion seien vor allem bei der Kinderbetreuung deutlich mehr Stellen geschaffen worden. Ein pauschales Kürzen des Stellenplans wäre sehr schwierig, schon heute würde nicht einfach jede freiwerdende Stelle nachbesetzt. Häckel erklärte sich bereit, die Verwaltung schlanker aufzustellen und die Digitalisierung voranzutreiben, „aber das geht nicht nebenbei“.

Für Diskussionsstoff sorgte vor allem der Zuschuss für die Kita-Gebühren von 400 000 Euro, den die SPD-Fraktion im Januar 2019 beantragt hatte. Ziel war eine gestaffelte Bezuschussung der Kita-Beiträge, die die Eltern mit kleinen oder mittleren Einkommen spürbar entlastet, nicht aber Bezieher hoher Einkommen.

Rebecca Scharf (SWG) kritisierte, dass dieser Posten ausgerechnet jetzt aus dem Haushalt gestrichen werden soll – „in einer Situation, in der viele Sylter Familien an ihre Grenzen stoßen.“

„Wir tun alles für unsere Familien“, hielt dem Gerd Nielsen (SPD) entgegen. Es gäbe wahrscheinlich keine Gemeinde im Land, die mehr freiwillige Mittel an Familien vergibt als Sylt. „Noch mehr müssten wir aber über Kredite finanzieren.“

Bei der Abstimmung votierten zwölf Gemeindevertreter für den Kita-Zuschuss, zwölf dagegen. Damit war der Antrag gescheitert. Dafür soll der Zuschuss in die Planung für 2021 aufgenommen werden – und auch eine Erhöhung der Kita-Gebühren ist erstmal vom Tisch. Für April, Mai und Juni dieses Jahres verzichtet die Gemeinde zudem auf die Kita-Beiträge der Eltern, die ihre Kinder jetzt nicht in den Kindergarten bringen dürfen.